الأحد 24 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

كنائس الفيوم تحتفل بعيد القيامة المجيد (صور)

احتفال الأقباط الأرثوذكس
احتفال الأقباط الأرثوذكس بالفيوم بقداس عيد القيامه

احتفلت كنائس الفيوم، مساء السبت، بعيد القيامة المجيد، وسط حراسة أمنية، لتأمين الاحتفالات، وتوافد المئات من المصلين على الكنائس، للمشاركة في صلوات العيد، وتولت فرق الكشافة الكنسية، ولجنة النظام، تنظيم الجلوس داخل المكان.

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وشارك الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، ونائبه الدكتور محمد عماد، واللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، والدكتور محمد التوني، معاون المحافظ والمتحدث الرسمي للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية ونواب البرلمان والصحفيين والإعلاميين، بالحضور في قداس عيد القيامة المجيد، بكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بالفيوم، مقر مطرانية الأقباط الأرثوذكس بالمحافظة.

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وترأس القداس الإلهي بالكنيسة، الأنبا إبرام، مطران ورئيس أديرة الفيوم، بحضور لفيف من القمامصة والشمامسة، وعدد كبير من المصلين، وشهدت الكنيسة، دورة عيد القيامة المجيد، التي يتميز بها قداس هذا العيد.

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وتحدث مطران الفيوم، في عظة القداس، عن الدروس المستفادة من القيامة المجيدة، وأهمية الاستفادة بها في الحياة الروحية، والتعاملات مع الناس.

https://fb.watch/cA9dF9rwFu/

 

احتفال الاقباط الأرثوذكس بالفيوم بقداس عيد القيامه

رئيس التحرير

وائل لطفي

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