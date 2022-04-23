كنائس مطروح تحتفل بعيد القيامة المجيد (صور)

احتفلت كنائس مطروح، اليوم السبت، بعيد القيامة المجيد، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وقال القمص متي زكريا راعي كنائس مطروح خلال حديثه لـ"الدستور" إنه تم الاحتفال اليوم بعيد القيامة المجيد ففي تذكار القيامة نتذكر قيام المسيح من بين الأموات فنضع أمامنا بعض الدروس المستفادة على المستوى الشخصي والوطني والمجتمعي.

وأوضح راعي كنائس مطروح أن القيامة على مستوى كل شخص تعني انتقاله من حالة ضعف إلى قوة فرسالة القيامة هي أن كل إنسان على المستوي الشخصي يبدأ حياة جديدة وقيامة جديدة وعلى المستوى الأسري يبدأ حياة جديدة متماسكة وقيامة جديدة متماسكة، أما على مستوى المجتمع، نعيش حياة جديدة في جمهورية جديدة.

وأضاف أن القيامة بالنسبة للوطن تتمثل في استخدام الرئيس عبدالفتاح السيسي تعبير تحيا مصر وهو تعبير عن الحياة والقيامة للوطن نشهدها في الجمهورية الجديدة وتكون بمثابة حياة جديدة لوطننا.

وكان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، قد بعث أمس الجمعة، برقية تهنئة لكلا من قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد القيامة المجيد.