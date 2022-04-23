الأحد 24 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«مستقبل وطن» الغربية ينظم قافلة طبية شاملة للكشف على غير القادرين

القافلة
القافلة

نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة الغربية، بقيادة النائب محمد العريبي، أمين المحافظة، قافلة طبية شاملة بمركز سمنود، لإجراء الكشف الطبي على غير القادرين وتوزيع الأدوية بالمجان.

وجاءت القافلة في إطار دور الحزب المجتمعي في المساهمة نحو تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر غير القادرة واستجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في مساهمة المجتمع المدني نحو توفير حياة كريمة وتحسين سبل معيشة المصريين.

وشملت القافلة الطبية التخصصات الآتية (باطنة - عيون - أسنان- تحاليل صدر - أوعية -أشعة - رمز - أنف وأذن- جلدية -  نسا وتوليد - تغذية - مسالك - عظام - قلب - جراحة عامة).

وشارك في القافلة، عددًا من المراكز المتخصصة في الأشعة (مركزين) ومركز بصريات بخصومات خاصة للمرضى، وعددًا من شركات الأدوية، حيث تم توقيع الكشف على ١٤٦٣ حالة وصرف ٦٤٢ روشتة علاج.

المجتمع المدنى الرئيس عبدالفتاح السيسي عبدالفتاح السيسي مستقبل وطن حزب مستقبل وطن

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