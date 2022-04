الاختيار 3 الحلقة 22.. دخول إرهابيين تابعين لتنظيم أحرار الشام والجيش السوري الحر إلى مصر

سلط مسلسل الاختيار 3، وتحديدا الحلقة 22، الضوء على دخول إرهابيين تابعين لتنظيم أحرار الشام والجيش السوري الحر إلى مصر، استعدادا لمشاركتهم في تنفيذ عمليات ارهابية وتدريب للمصريين.



وخلال الحلقة دار حوار بين الضابط مصطفى ومجموعة من الضباط عن دخول هؤلاء الإرهابيين إلى مصر إتمام جميع أوراق دخولهم بسهولة شديدة، وأكد الضابط مصطفى أنه بالتأكيد لهم تابعين داخل السفارة تساعدهم في إتمام الأوراق المطلوبة بسرعة.



يواصل مسلسل «الاختيار 3» كشف حقائق مهمة في فترة قاسية عاشها المصريون تحت حكم جماعة الإخوان الإرهابية تحت قيادة محمد مرسي.



«الاختيار 3» يوثق هذه المرحلة بسلسلة من مقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتية المسربة، والتي تكشف الوضع المأساوي الذي عاشته مصر في هذه الفترة، وسط سياق درامي يتضمن الأحداث منذ تولي الجماعة الحكم حتى الرحيل بثورة 30 يونيو 2013.



ورصدت الحلقة السابقة من مسلسل الاختيار 3 أحداث الخصوص واشتعال الفتنة الطائفية بإيادي جماعة الإخوان الإرهابية.

وشهدت الحلقة 21 من المسلسل إذاعة تسريب جديد يتحدث فيه اللواء عبدالفتاح السيسي (مدير المخابرات الحربية آنذاك) إلى كل من خيرت الشاطر نائب مرشد جماعة الإخوان ومحمد مرسي.



وحذّر السيسي في التسريب قيادات جماعة من إحداث أي أعمال عنف أو اضطرابات في أثناء الانتخابات الرئاسية، وطالبهم بالسيطرة على أنصار الجماعة.



وتضمنت أحداث الحلقة تواصل عمليات حملة توقيع استمارة «تمرد»، التي تطالب بسحب الثقة من محمد مرسي.



أسماء أبطال مسلسل الاختيار 3 حسب الظهور:

ياسر جلال: الفريق عبدالفتاح السيسي

صبري فواز: الرئيس المعزول محمد مرسي

كريم عبدالعزيز: زكريا يونس ضابط الأمن الوطني

أحمد عز: مروان العدوي ضابط مخابرات

أحمد السقا: مصطفى خليفة ضابط مخابرات حربية

خالد الصاوي: خيرت الشاطر

عبدالعزيز مخيون: محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية

بيومي فؤاد: سعد الكتاتني



مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 على قنوات ON

يعرض مسلسل الاختيار على قناة ON E فى تمام الساعة 9:30 مساء

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 على قناة ON Drama

يعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء

مواعيد إعادة مسلسل الاختيار 3 على قناة ON Drama

الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء