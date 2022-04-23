مُصليًا لمصر.. مطران الأسقفية: «فليمنح الله بلادنا سلامًا ورخاءًا»

صلى الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الإنجليكانية، لأجل مصر في قداس عيد القيامة المجيد قائلًا: “نصلي لكي يمنح الله بلادنا سلامًا ورخاءً لقد عشنا بناء مشروعات عملاقة.. فالدولة تعيش نهضة هائلة على جميع الأصعدة ولنرفع صلواتنا للسماء من أجل ذلك”.

وأعرب رئيس الأساقفة عن شكره للحاضرين من أجل التهنئة بالعيد، وهم كلًا من أحمد رضا أمين رئاسة الجمهورية مندوباً عن الرئيس عبد الفتاح السيسي واللواء ياسر عبد المعبود مندوبا عن اللواء محمد توفيق وزير الداخلية وفضيلة الشيخ الدكتور محمد أبو زيد الأمير مندوباً عن فضيلة الإمام الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ووليد بحيري مندوبا عن وزير الأوقاف ومحمد عثمان رئيس حي غرب القاهرة مندوباً عن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

كما شكر رئيس الأساقفة سفراء الدول الأجنبية الذين حضروا القداس على رأسهم السفير جاريث بايلي سفير المملكة المتحدة بالقاهرة و السفير ادواردو بالاثيوس رانخل القائم باعمال سفارة بيرو وديفيد ميريل مندوبا عن السفير الأمريكي بالقاهرة

وقال رئيس الأساقفة: :"نخص بالشكر قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية علي رسالته الرقيقة وتهنئته بالعيد والمطران ممفيس نيقوديموس القائم بأعمال بابا وبطريرك الإسكندرية للروم الأرثوذكس والأرشمندريت دومسكينوس الأمين العام لمجلس كنائس مصر وقيادات حزب المصريين الأحرار".

وقال رئيس الأساقفة في عظة القداس: “نتأمل في لقاء المسيح بمريم المجدلية التي كانت نفس تشتاق للقائه فتبحث عنه بمحبة شديدة وتشتاق له من كل قلبها أفضل من جميع التلاميذ إذ كانت تقف وتنتظر وتبحث عنه”

واختتم حديثه: “بعدما رأى بطرس القبر الفارغ عاد لبيته بينما مريم المجدلية اختلفت عن تلاميذ المسيح فقد قررت أن تقف جوار القبر وتبحث بعدما يأس الجميع مؤكدًا: ستجد من يصلي ويصوم ويركع ويسجد حتى وإن توقف جميع الناس عن ذلك”.