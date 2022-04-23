الاختيار 3 الحلقة 22| السيسي: «واجبنا نحمي البلد ونطمن المصريين.. مش هنسيب البلد تنهار»

سلطت الحلقة 22 من مسلسل الاختيار 3 الضوء على الحوار الذي دار بين الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع- آنذاك- (يجسد دوره الفنان ياسر جلال) ومدير مكتبه اللواء عباس كامل (يجسد دوره الفنان جمال سليمان)، قبل احتفالية 25 أبريل بعيد تحرير سيناء.

وقال السيسي لمدير مكتبه: “مش ممكن إننا نقف ضد مصلحة البلد”، ورد عليه: "الناس في مصر بتتعرض لكمية أخبار تخوفهم محتاجين رسالة طمأنة من القوات المسلحة إننا مش هنسيب البلد تنهار".

وأضاف السيسي: "احنا واجبنا نحمي البلد ونطمن المصريين ويعرفوا اننا مش هنسمح لأي حد يهدده"، ورد مدير مكتبه: “في أوبريت هنعمله بمناسبة عيد تحرير سيناء وعاوزين حضرتك تقول كلمة تطمن المصريين، ورد السيسي بالموافقة”.

يواصل مسلسل «الاختيار 3» كشف حقائق مهمة في فترة قاسية عاشها المصريون تحت حكم جماعة الإخوان الإرهابية تحت قيادة محمد مرسي.

«الاختيار 3» يوثق هذه المرحلة بسلسلة من مقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتية المسربة، والتي تكشف الوضع المأساوي الذي عاشته مصر في هذه الفترة، وسط سياق درامي يتضمن الأحداث منذ تولي الجماعة الحكم حتى الرحيل بثورة 30 يونيو 2013.

ورصدت الحلقة السابقة من مسلسل الاختيار 3 أحداث الخصوص واشتعال الفتنة الطائفية بإيادي جماعة الإخوان الإرهابية.

وشهدت الحلقة 21 من المسلسل إذاعة تسريب جديد يتحدث فيه اللواء عبدالفتاح السيسي (مدير المخابرات الحربية آنذاك) إلى كل من خيرت الشاطر نائب مرشد جماعة الإخوان ومحمد مرسي.

وحذّر السيسي في التسريب قيادات جماعة من إحداث أي أعمال عنف أو اضطرابات في أثناء الانتخابات الرئاسية، وطالبهم بالسيطرة على أنصار الجماعة.

وتضمنت أحداث الحلقة تواصل علميات حملة توقيع استمارة «تمرد»، التي تطالب بسحب الثقة من محمد مرسي.

أسماء أبطال مسلسل الاختيار 3 حسب الظهور:

ياسر جلال: الفريق عبدالفتاح السيسي

صبري فواز: الرئيس المعزول محمد مرسي

كريم عبدالعزيز: زكريا يونس ضابط الأمن الوطني

أحمد عز: مروان العدوي ضابط مخابرات عامة

أحمد السقا: مصطفى خليفة ضابط مخابرات حربية

خالد الصاوي: خيرت الشاطر

عبدالعزيز مخيون: محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية

بيومي فؤاد: سعد الكتاتني

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 على قنوات ON

يعرض مسلسل الاختيار على قناة ON E فى تمام الساعة 9:30 مساء

مواعيد الإعادة على قناة ON E

يعاد مسلسل الاختيار 3 فى هذة الأوقات

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 على قناة ON Drama

يعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء

مواعيد إعادة مسلسل الاختيار 3 على قناة ON Drama

الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء