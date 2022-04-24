الأحد 24 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«مياه مطروح» تكشف سبب عدم وصول المياه لعدد من المناطق

صورة من الحدث
صورة من الحدث

تمكنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح خلال تتبع مسار شبكة مياه المنطقة الرابعة خاصة بالمناطق المتضررة كالكيلو ٢ و٤ و٥ من الوقوف على أسباب عدم وصول مياه الشرب إليها.

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وكشفت شركة مياه مطروح عن كسر مقاول أعمال الصرف ماسورة مياه وتطبيبها دون الإبلاغ والتنسيق مع الشركة ما أثر على وصول المياه للمواطنين، مشيرة إلى أنها تعمل على إعادة توصيل خط المياه . 

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من ناحية أخرى، نفذت شركة مياه والصرف الصحى بالتعاون مع مركز ومدينة مرسى مطروح وإدارة مرور مطروح أعمال إصلاح وصيانة كسر خط المياه بمحور الشهيد مفتاح العشيبى إلى منطقة القصر والذى أدى إلى هبوط في الطريق بمنطقة الكسر وجارى إعادة الشيء لأصله . 

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالمتابعة المستمرة لتيسير وصول المياه للمواطنين خاصة بالمنطقة الرابعة وتلبية احتياجات المواطنين. 

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محافظ مطروح مياه الشرب المشروعات التنموية تلبية احتياجات المواطنين مياة مطروح

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