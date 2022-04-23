السبت 23 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

هل تختلف عن الحكومي؟.. عطلة عيد الفطر 2022 للقطاع الخاص

عيد الفطر
عيد الفطر

أيام قليلة تفصلنا عن أول أيام عيد الفطر 2022 في مصر ويرجع تسمية العيد عيداً لِما يكون فيه من الخير العظيم الذي يعود ويتكرر بعد الطاعات في كل عام، ومنها نعمة الفطر بعد الصوم والامتناع عن الطعام، وتقديم صدقة الفطر وما فيها من تزكية الأموال وإدخال الفرح والبهجة على قلوب الفقراء والمساكين.

 

قرار مجلس الوزراء بخصوص عطلة عيد الفطر 2022 للقطاع الحكومي

 

وقرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أيضًا أن تكون عطلة عيد الفطر 2022 من السبت الموافق 30 أبريل 2022، وحتى الخميس 5 من مايو عام 2022، إجازات رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع العام والقطاع الخاص، بمناسبة عيد الفطر المبارك وعيد العمال.

 

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وتحصل المصالح الحكومية على 9 أيام إجازات رسمية وعطلات أسبوعية بداية من يوم الجمعة 29 أبريل وحتى السبت 7 أبريل، منها 6 أيام إجازات رسمية و3 أيام عطلات أسبوعية.

 

قرار مجلس الوزراء بخصوص عطلة عيد الفطر 2022 للقطاع الخاص

 

وقرر الوزير أن يوم الأحد الموافق 1 مايو 2022، هو يوم إجازة بأجر للعاملين في القطاع الخاص بمناسبة عيد العمال، وأن أول وثاني أيام عيد الفطر المبارك، إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص.

 

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وقال وزير القوي العاملة إن هذه الأيام هي إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، موضحًا أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل، ويستحق العامل ضعف أجره عن يوم العمل خلال الإجازة وفقًا للمادة 52 من قانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003، والذى تم تعديله بالقرار الوزارى رقم 49 لسنة 2009.

 

قرار مجلس الوزراء بخصوص عطلة عيد الفطر 2022 للبنوك

 

من ناحيته، أعلن البنك المركزي عن إجازة البنوك الرسمية ستبدأ إجازة خلال عيد الفطر 2022 بداية من يوم 2 مايو المقبل لمدة 3 أيام حتى الأربعاء 4 مايو، ويعاود العمل يوم الخميس 5 مايو ثم العطلة الأسبوعية للقطاع المصرفي في مصر يومي الجمعة والسبت.

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وائل لطفي

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