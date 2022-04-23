الكبير أوى 6 الحلقة 22| عروسة العترة تلبس جسمه وروحها الملعونة تمرضه

تواصل حلقات مسلسل الكبير أوي في الجزء السادس جذب المشاهدين، كونه العمل الكوميدي الأكثر نجاحًا حتى بعد تغيبه 7 مواسم رمضانية بعد عرض الموسم الخامس، وكل حلقة تتصدر التريند على مواقع التواصل الاجتماعي، سواء بمواقف الأبطال وعائلة الكبير أوي، أو الضيوف الذين يحلون على المسلسل.

في الحلقة الثانية والعشرين من الكبير أوي 6، حضر الشيخ عماد رفقة" هجرس" والذي يعمل مساعدًا له، وبمجرد أن بدأ في قراءة تعويذته بعد أن ربط العروسة في كرسي السفرة، وبمجرد ما ضربها انطفأت الأضواء وطار الشيخ والعروسة خارج الغرفة، وتلا الجميع بمن فيهم الكبير وزوجته مربوحة عددًا من التعويذات للتخلص النهائي مِن العروسة والتي فشلت في البداية.

استمروا في ممارسة حيلهم للتغلب على اللعبة، حتى اختفت وظنوا أنهم نجحوا في هزيمتها، لكن ما لم يعلموه أن روحها قد سكنت جسد العترة "مصطفى غريب".

في اليوم التالي أصابته وعكة صحية، ظنوا أنها حالة مرضية لكنها كانت بسبب تلك اللعنة.

وحل النجم سليمان عيد ضيف شرف في الحلقة الـ 22 من مسلسل الكبير أوي 6 في دور الشيخ عماد.

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 6 بطولة أحمد مكي الحلقة 22

يُعرض المسلسل بشكل حصري على شبكة قنوات "ON E" قبل بداية موسم رمضان، إذ يتم بث المسلسل وإعادته من خلال قنوات الشبكة فقط.

وجاءت مواعيد عرض الحلقة 22 من مسلسل الكبير أوي 6، والتي من المقرر عرضها مساء اليوم بعد أذان المغرب مباشرة في تمام الساعة 6:20 مساءً، وتتم إعادة الحلقة في تمام الساعة 1:50 صباحًا وذلك للمرة الأولى بعد العرض الأول، في حين تتم إعادتها للمرة الثانية في تمام الساعة 2 ظهرًا من مساء اليوم التالي مسلسل "الكبير أوي" من بطولة أحمد مكي، الوجه الصاعد رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، سما إبراهيم، محمد أوتاكا، ليلى عزالعرب، مصطفى غريب، حسن القناوي، علاء زينهم، عبدالرحمن حسن، مصطفى غريب، حسين أبوحجاج وضيوف الشرف ماجد الكدوانى، حمدي الميرغني، نرمين الفقي، وأسماء جلال، وسليمان عيد وآخرين وتأليف مصطفى صقر، إخراج أحمد الجندي.