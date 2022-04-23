السبت 23 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 5 من أسرة واحدة فى حادث سير ببنى سويف

حادث
حادث

أصيب زوج وزوجته وثلاثة من أطفالهم، اليوم السبت، فى حادث انقلاب سيارة ملاكي أمام قرية أهناسيا الخضراء التابعة لمركز بني سويف وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي أمام قرية أهناسيا الخضراء التابعة لمركز بني سويف، مما أسفر عن إصابة زوج وزوجته وثلاثة من أطفالهم، ووجه على الفور بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وانتقلت سيارتا إسعاف تابعتان لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة، وتبين أن المصابين هم: الزوج ويدعي "محمد.ع.ا" 36 سنة، وزوجته "شيماء.ا.ب" 33 سنة، وأطفالهم الثلاثة 
"كثير" 5 سنوات، "إياد" 7 سنوات، "آدم" 10 سنوات، وجميعهم مصابون بكدمات وسحجات بالجسم ومقيمون بمركز ببا.

تم نقلهم إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كل الفحوصات الطبية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة.

بني سويف انقلاب سيارة شرطة النجدة مستشفى بني سويف حادث انقلاب انقلاب سيارة ملاكى

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل توشكى

الأكثر قراءة

السيدة انتصار السيسى تعزى والدة الأشقاء الثلاثة ضحايا حادث دمياط

هشم رأس طفلة 6 سنوات لفضحها علاقته بوالدتها فى الشرقية.. والقبض عليه

الرئيس السيسى يبعث برقية تهنئة للبابا تواضروس بمناسبة عيد القيامة المجيد

الكبير أوى 6 الحلقة 22| لعنة عروسة العترة تحل بالشيخ عماد

حار نهارًا.. «الأرصاد» توضح حالة طقس الأحد

بسبب الميراث.. عامل يقتل نجلة عمته بـ10 طعنات فى عين شمس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الطويل

محطات لبناء الذات

حسين دعسة

مستقبل ائتلاف حكومة بينيت ينهار أمام صلابة حراس المسجد الأقصى.. والأسباب؟

صفاء النجار

البحث عن الله على طريقة شاروخان

محمد المعتصم

صناع الضحك السنة دى

سمر عادل

الاحتياطى الأجنبى فى مصر

ماجد حبته

كلام وأرقام فى الاقتصاد

د.كريمة الحفناوى

فنزويلا بعيون مصرية

القس. رفعت فكرى

الغردقة.. والتلاحم الوطني

صور

مباراة الأهلى والرجاء

مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري

مباراة بيراميدز ضد مازيمبى فى ربع نهائى الكونفدرالية

محطة تل أبيب

المزيد

منظمات ماليزية تندد بالاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى

«الرد الاقتصادى».. كيف تثأر إسرائيل من صواريخ غزة؟

إسرائيل تغلق معبرىّ «بيت حانون» و«كرم أبوسالم» شمال وجنوب غزة