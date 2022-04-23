إصابة 5 من أسرة واحدة فى حادث سير ببنى سويف

أصيب زوج وزوجته وثلاثة من أطفالهم، اليوم السبت، فى حادث انقلاب سيارة ملاكي أمام قرية أهناسيا الخضراء التابعة لمركز بني سويف وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي أمام قرية أهناسيا الخضراء التابعة لمركز بني سويف، مما أسفر عن إصابة زوج وزوجته وثلاثة من أطفالهم، ووجه على الفور بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وانتقلت سيارتا إسعاف تابعتان لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة، وتبين أن المصابين هم: الزوج ويدعي "محمد.ع.ا" 36 سنة، وزوجته "شيماء.ا.ب" 33 سنة، وأطفالهم الثلاثة

"كثير" 5 سنوات، "إياد" 7 سنوات، "آدم" 10 سنوات، وجميعهم مصابون بكدمات وسحجات بالجسم ومقيمون بمركز ببا.

تم نقلهم إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كل الفحوصات الطبية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة.