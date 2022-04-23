الكبير أوى 6 الحلقة 22| لعنة عروسة العترة تحل بالشيخ عماد

تواصل حلقات مسلسل الكبير أوي في الجزء السادس، جذب المشاهدين، كونه العمل الكوميدي الأكثر نجاحًا حتى بعد تغيبه 7 مواسم رمضانية بعد عرض الموسم الخامس، وكل حلقة تتصدر التريند على مواقع التواصل الاجتماعي، سواء بمواقف الأبطال وعائلة الكبير أوي أو الضيوف الذين يحلون على المسلسل.

وبدأت الحلقة الثانية والعشرون من الكبير أوي 6، بمحاولة الكبير وزوجته مربوحة التخلص من العروسة الملعونة التي تشبه "أنابيل" و"تشاكي" أبطال سلسلة أفلام الرعب الشهيرة، وقررت مربوحة "رحمة أحمد" الاستعانة بالشيخ عماد وهو متخصص في فك الأعمال وطرد الأشباح.

حضر الشيخ عماد رفقة ابن أخته "هجرس" والذي يعمل مساعدًا له، وحدد تسعيرة ٣٠٠ جنيه، وبمجرد ما بدأ في قراءة تعويذته بعد أن ربط العروسة في كرسي السفرة، وبمجرد ما ضربها انطفأت الأضواء وطار الشيخ والعروسة خارج الغرفة.

وحل النجم سليمان عيد ضيف شرف في الحلقة الـ 22 من مسلسل الكبير أوي 6 في دور الشيخ عماد.

وعلى خطى سلسلة أفلام الرعب "تشاكي" كانت اللعبة ملبوسة، وهو ما أفزع العترة مما جعله يستنجد بالكبير أوي، فهي تتحرك من مكان لآخر، وحكى للكبير ما حدث معه كونه يخاف من النوم مع العروسة وحده، وانضم له الكبير.

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 6 بطولة أحمد مكي الحلقة 22

يُعرض المسلسل بشكل حصري على شبكة قنوات "ON E" قبل بداية موسم رمضان، إذ يتم بث المسلسل وإعادته من خلال قنوات الشبكة فقط.

وجاءت مواعيد عرض الحلقة 22 من مسلسل الكبير أوي 6، والتي من المقرر عرضها مساء اليوم بعد أذان المغرب مباشرة في تمام الساعة 6:20 مساءً، وتتم إعادة الحلقة في تمام الساعة 1:50 صباحًا وذلك للمرة الأولى بعد العرض الأول، في حين تتم إعادتها للمرة الثانية في تمام الساعة 2 ظهرًا من مساء اليوم التالي مسلسل "الكبير أوي" من بطولة أحمد مكي، الوجه الصاعد رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، سما إبراهيم، محمد أوتاكا، ليلى عزالعرب، مصطفى غريب، حسن القناوي، علاء زينهم، عبدالرحمن حسن، مصطفى غريب، حسين أبوحجاج وضيوف الشرف ماجد الكدوانى، حمدي الميرغني، نرمين الفقي، وأسماء جلال، وسليمان عيد وآخرين وتأليف مصطفى صقر، إخراج أحمد الجندي.