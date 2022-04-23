السبت 23 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارة و«توك توك» بكفر الشيخ

توك توك
توك توك

أصيب 3 أشخاص بإصابات متفرقة، اليوم السبت، في حادث تصادم سيارة بتوك توك على الطريق الدولي الساحلي بالقرب من شركة كهرباء البرلس وتم نقل المصابين لمستشفى بلطيم المركزي، لتلقي الإسعافات اللازمة.

تلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة ومرفق الاسعاف ومديرية الصحة بكفر الشيخ، إشارة تفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة وتوك توك بالقرب من محطة كهرباء البرلس على الطريق الدولي الساحلي، أدى لإصابة 3 أشخاص.

انتقلت علي الفور سيارات الإسعاف لموقع الحادث، لنقل المصابين لمستشفى بلطيم النموذجي، وتبين من التقرير الطبي اصابة كل من :«عطية فرج عدس، 46 سنة، ورمزي عطيه فرج، 18سنة، وأنيس فرج عدس، 36 سنة»، وجميعهم من المحلة محافظة الغربية، مصابون بكدمات في الجسم.

توك توك كفر الشيخ سيارات الإسعاف شركة كهرباء مديرية الصحة اليوم السبت إصابة 3 أشخاص موقع الحادث تصادم سيارة

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل توشكى

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