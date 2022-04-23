إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارة و«توك توك» بكفر الشيخ

أصيب 3 أشخاص بإصابات متفرقة، اليوم السبت، في حادث تصادم سيارة بتوك توك على الطريق الدولي الساحلي بالقرب من شركة كهرباء البرلس وتم نقل المصابين لمستشفى بلطيم المركزي، لتلقي الإسعافات اللازمة.

تلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة ومرفق الاسعاف ومديرية الصحة بكفر الشيخ، إشارة تفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة وتوك توك بالقرب من محطة كهرباء البرلس على الطريق الدولي الساحلي، أدى لإصابة 3 أشخاص.

انتقلت علي الفور سيارات الإسعاف لموقع الحادث، لنقل المصابين لمستشفى بلطيم النموذجي، وتبين من التقرير الطبي اصابة كل من :«عطية فرج عدس، 46 سنة، ورمزي عطيه فرج، 18سنة، وأنيس فرج عدس، 36 سنة»، وجميعهم من المحلة محافظة الغربية، مصابون بكدمات في الجسم.