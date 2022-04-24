16 إجراءً حكوميًا خلال الاحتفال بعيد الفطر المبارك

أيام قليلة تفصلنا عن الاحتفال بعيد الفطر المبارك، ورغم استقرار الوضع الوبائي في مصر و انخفاض نسبة الإصابة بفيروس كورونا، إلا أنه لا زال يخيم على كل تفاصيل الحياة ويوضع في الاعتبار عند الاحتفال بأي مناسبة، لذا جاءت تعليمات الحكومة في إطار تفادي انتشار جديد للفيروس نتيجة كسر قواعد التباعد الاجتماعي خلال فترة الاحتفال بالعيد.

وفي هذا السياق، أصدر وزير التنمية المحلية محمود شعراوي عددًا من التوجيهات العاجلة لكي يتم تطبيقها خلال فترة العيد.

وجاءت التوجيهات الحكومية كالتالي:

1- رفع درجة الاستعداد القصوى لكافة القطاعات التنفيذية والخدمية والمرافق.

2- التشديد على ضرورة الاستمرار في تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا

3- الالتزام بتطبيق قرارات مواعيد غلق المحال العامة والمطاعم والمولات التجارية خلال إجازة الأعياد.

4- إلغاء الإجازات للقيادات المحلية.

5- رفع حالة الاستعداد بالمستشفيات ومرفق الإسعاف على مستوى المحافظات والتأكيد على المستلزمات الطبية والأدوية بجميع المستشفيات.

6- التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير أي نواقص في الأدوية أو المستلزمات الطبية خلال إجازة العيد.

7- متابعة مواقف السيارات: النقل العام والسرفيس والنقل الخاص، لعدم استغلال المواطنين وزيادة الأجرة.

8- التنسيق الكامل بين كافة القطاعات والمديريات الخدمية بالمحافظات، وعلى رأسها الصحة والتموين والطب البيطري لاتخاذ كافة التدابير الوقائية.

9- تكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق، خاصة أماكن عرض اللحوم والدواجن المجمدة ومحال الأسماك الطازجة والمصنعة والمحفوظة بجميع أنواعها والمخابز ومنافذ بيع السلع الأساسية للمواطنين والأسواق.

10- ضبط السلع المخالفة وغير الصالحة حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

11- التأكيد على توفير المقررات التموينية والبترولية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.

12- فتح غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة والتواصل على مدار أيام العيد مع غرف عمليات المحافظات على مدار الساعة لمتابعة أي مستجدات وإرسال تقارير دورية لحل أي مشكلات أولًا بأول.

13- التأكيد على أهمية عدم التهاون مع مخالفي الإجراءات الاحترازية لكورونا، والاستمرار في الحملات اليومية لقيادات المحليات من رؤساء الأحياء والمدن والمراكز على المقاهي والكافيهات والمطاعم والمولات التجارية لمتابعة الالتزام بالغلق.

14- اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المقاهي والكافيهات التي تقدم الشيشة للمترددين عليها.

15- الاستمرار في جهود رفع وإزالة تراكمات المخلفات والقمامة اليومية من القرى والمراكز والأحياء والمدن.

16- منع ومواجهة ظاهرة البناء العشوائي على الأراضي الزراعية والتعدي على أراضي الدولة بالبناء بدون ترخيص خلال الإجازات.