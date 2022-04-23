حملات نظافة مكثفة بكفر الشيخ تزامناً مع أعياد شم النسيم وعيد القيامة

نظمت الوحدات المحلية بمراكز محافظة كفر الشيخ حملات مكثفة لرفع كفاءة الشوارع، وبمحيط الكنائس، وذلك تنفيذا لتوجيهات محافظ كفر الشيخ، بشأن تكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع كفاءة الإنارة بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة، استعدادا لاستقبال أعياد شم النسيم، وعيد القيامة المجيد.

وأوضح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن الوحدة المحلية كثفت حملات النظافة والصيانة ومراجعة الإنارة بمحيط الكنائس، مشيرا إلى أنه تم كنس الشوارع وتفريغ الحاويات ورفع القمامة بالفرعيات والشوارع الرئيسية، وجاري المتابعة لاستكمال أعمال الإنارة والصيانة بجميع مناطق وقطاعات مراكز المحافظة بشكل مستمر، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على استمرار وتكثيف حملات النظافة ورفع وإزالة المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين العامة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة بصفة دورية ويومية.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن جملة المخلفات التي تم رفعها، 2010 طن بـ 14 مركزاً ومدينة، منهم بـ " كفر الشيخ 378 طن، وببرج البرلس 54 طن، وبسيدي سالم 155 طن، وبسيدي غازي 48 طن، و ببلطيم 117 طن، وبالرياض 115 طن، و بالحامول 170 طن، وبمصيف بلطيم 44 طن، وبقلين 121 طن، وببيلا 170 طن، و بدسوق 250 طن، وبفوه 201 طن، وبمطوبس 161 طن، وبمسير 25 طن "، بإجمالي 2010طن مخلفات، وذلك ضمن خطة المحافظة لتفعيل منظومة النظافة ورفع المخلفات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه وجه الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بتفعيل دوريات لمشرفي النظافة بمراكز ومدن المحافظة، لمنع إلقاء المخلفات وتحرير محاضر فورية للمخالفين، وتنظيم حملات النظافة، بالإضافة إلى تهذيب الأشجار بشكل جمالي، واجراء عمليات الصيانة لأعمدة الانارة بصفة دورية، ومتابعة الحالة العامة بالشوارع، وتوزيع صناديق القمامة على أماكن الحدائق والميادين المختلفة، وأمام المدارس والمنشآت الحكومية مع نشر فرق النظافة بالشوارع والميادين بصفة مستمرة، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة.