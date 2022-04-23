السبت 23 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

موعد صلاة عيد الفطر 2022 في محافظات الجمهورية وضوابطها

صلاة العيد
صلاة العيد

أيام قليلة تفصلنا عن صلاة عيد الفطر 2022 بعد انتهاء صيام شهر رمضان الكريم، حيثُ يهتمّ المصريون بموعد صلاة العيد في محافظات الجمهورية، خاصَّة مع اقتراب إجازة موعد عيد الفطر ودخولنا في الأيام الأخيرة من شهر رمضان الكريم 2022.

 

وترصد "الدستور" في هذه السطور موعد صلاة عيد الفطر 2022 بجميع محافظات الجمهورية، وفقًا لجدول إمساكية شهر رمضان الكريم، كذلك خطة وزارة الأوقاف في تطبيق الإجراءات الاحترازية.

 

موعد صلاة عيد الفطر المبارك في محافظات مصر 2022

 

- القاهرة 5:36

- الجيزة 5:37

- الإسكندرية 5:40

- بورسعيد 5:30

- السويس 5:31

- العريش 5:25

- الطور 5:30

- سانت كاترين 5:28

- طابا 5:23

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- شرم الشيخ 5:27

- دمنهور 5:38

- طنطا 5:36

- المنصورة 5:34

- الزقازيق 5:35

- بنها 5:36

- شبين الكوم 5:37

- كفر الشيخ 5:36

- الفيوم 5:39

- بنى سويف 5:38

- المنيا 5:41

- أسيوط 5:41

- سوهاج 5:40

- قنا 5:36

- أسوان 5:38

- أبو سمبل 5:46

- مرسى مطروح 5:50

- الغردقة 5:30

- الخارجة 5:47

- الإسماعيلية 5:31

- دمياط 5:32

- السلوم 5:58

- نويبع 5:24

- حلايب 5:26

- شلاتين 5:29

 

ضوابط وزارة الأوقاف لصلاة عيد الفطر 2022 في مصر

 

كما أعلنت وزارة الأوقاف عدة ضوابط لابد الالتزام بها خلال تأدية صلاة العيد في المساجد، وهي كالآتي:

1. الالتزام بالكمامة وإجراءات التباعد.

2. فتح المسجد قبل الصلاة بنصف ساعة على الأكثر وغلقه بعدها بـ 10 دقائق.

3. أن تكون خطبة العيد في حدود 10 دقائق كالجمعة، مع الالتزام بخطبة العيد الموحدة نصًا أو مضمونًا.

4. السماح بفتح مصليات السيدات في المساجد التي تفتح بها في صلاة الجمعة أو صلاة القيام.

 

إجازة شم النسيم وعيد تحرير سيناء

 

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن قرارًا بأن يكون يوم الاثنين الموافق 25 من أبريل الجاري، إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، بمناسبة عيد شم النسيم، وعيد تحرير سيناء.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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