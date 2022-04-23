السبت 23 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن المؤبد لعاطل بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة بشبرا الخيمة

محكمة
محكمة

عاقبت محكمة جنايات القليوبية عاطلًا بالسجن المؤبد، في اتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة "الهيروين والحشيش"، بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، في القضية التى حملت الرقم 31634 لسنة 2021 جنايات قسم ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 4582 لسنة 2021 كلى جنوب بنها.

وكشف أمر إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات عن أن "أحمد ح "، 34 سنة، عاطل، مقيم دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، حاز وأحرز بقصد الاتجار جوهر مخدر الحشيش، كما حاز وأحرز بقصد الاتجار كمية من مخدر الهيروين.

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تمكنت من ضبط عاطل، مقيم دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، لممارسته نشاطًا إجراميًا بالاتجار بالمواد المخدرة "الهيروين والحشيش"، وبحوزته كمية كبيرة من تلك المواد، بالإضافة إلى مبلغ مالي وهاتف محمول، وسلاح أبيض.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الآثمة، والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته، والهاتف المحمول للتواصل مع علمائه، وأمرت النيابة باستمرار حبس المتهم على ذمة التحقيقات، وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائى لفحصها، إلى أن ورد تقرير المعمل الجنائي يفيد بأن المواد المضبوطة لمخدرى الهيروين والحشيش، فأحالته النيابة للمحاكمة الجنائية فـأصدرت المحكمة حكمها السابق.

محكمة جنايات القليوبية عاطل السجن المؤبد الاتجار المواد المخدرة شبرا الخيمة

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وائل لطفي

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