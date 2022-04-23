وزير الرياضة ومحافظ الإسكندرية يفتتحان تطوير مركز شباب الحرمين

افتتح الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة يرافقه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أعمال التطوير المنتهية بمركز شباب الحرمين بالإسكندرية ضمن زيارته الميدانية التى يقوم بها اليوم للمنشآت الشبابية والرياضية بالمحافظة.

استهل وزير الشباب والرياضة جولته داخل المركز بافتتاح المبنى الإداري، وصالة مغطاة، ونادى المرأة، وصالات الأنشطة الرياضية، وملعب كرة القدم المطور، وملعب كرة السلة، بالإضافة إلى وضع حجر أساس إنشاء حمام سباحة بالمركز.

وشهد الوزير الأنشطة الكشفية والشبابية والرياضية المقامة بالمركز من تدريبات كرة السلة، وكرة القدم، والكاراتيه، ومعرض الحرف اليدوية، فضلاً عن المشروعات التى تنفذها الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالمركز والمتمثلة فى المشروع الرياضى للفتاة والمرأة، والمشروع الرياضى للرواد، ومشروع التوحد لدعم ذوى الهمم والقدرات الخاصة.

أشاد وزير الشباب والرياضة بحجم الأنشطة والبرامج التى يقدمها مركز شباب الحرمين للأعضاء من النشء والشباب، وتنوع البنية التحتية الإنشائية بالمركز التى تجعله واحداً من كبرى مراكز الشباب بمحافظة الإسكندرية.

أكد الدكتور أشرف صبحى أن الوزارة تولى اهتماماً كبيراً بملف تطوير مراكز الشباب على مستوى جميع المحافظات، وتقديم الدعم لها، وتوفير كافة الخدمات خدمةً للنشء والشباب والمواطنين، جنباً إلى جنب مع تحقيق رؤية الوزارة فى جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية.

رافق الوزير خلال الجولة عدد من السادة النواب عن محافظة الإسكندرية، ومجموعة من قيادات الوزارة منهم الدكتور أحمد الشيخ المدير التنفيذى، وإيمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، والدكتور أشرف البجرمى رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية، وسونيا عبد الوهاب رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، والدكتورة صفاء الشريف مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، وغادة جمال مدير عام الإدارة العامة للقاعدة الشعبية، ومحمد الصفتى مدير عام التخطيط ورئيس وحدة المتابعة بمكتب وزير الشباب والرياضة.