السبت 23 أبريل 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الشباب ومحافظ الاسكندرية يفتتحان مركز شباب السيوف 2 وأعمال تطوير مركز شباب النصر

جريدة الدستور

ضمن زيارته الميدانية التى يقوم بها اليوم السبت بمحافظة الإسكندرية، افتتح الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية مركز شباب السيوف ٢ بعد إنشائه، والذى يتضمن مبنى إدارى مزود بصالات الأنشطة الرياضية، وملعب كرة قدم.

وشهد الوزير -خلال افتتاحه للمركز- مجموعة من العروض الرياضية، ومدارس كرة القدم بالمركز، ومعرض للمنتجات الحرفية، وورشة عمل للبرلمان، ومن المقرر إضافة منشآت جديدة به خلال الفترة المقبلة.

كما قام وزير الشباب والرياضة بافتتاح   "مركز تخاطب وتعديل سلوك بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بمركز شباب النصر، ومقر برنامج مشوارى، وحديقة أطفال لقادرون باختلاف، ومشغل خياطة بالمركز ، كما تفقد نادى المبتكرين علمياً والأنشطة الرياضية المختلفة.

ونفذت وزارة الشباب والرياضة عدداً من مشروعاتها بمركز شباب النصر  زارها الوزير  منها معرض منتجات أندية الفتاة، مشروع ألف بنت ألف حلم بالتعاون مع المجلس الثقافى البريطانى، ومشروع الرياضة من أجل التنمية بالتعاون مع اليونيسيف، واختبارات وحدة ريحانة، ومنتدى الكشافة والبيئة.

لفت الدكتور أشرف صبحى  إلى الحرص على إحداث حالة من الحراك على مستوى البرامج والأنشطة المنفذة داخل مراكز الشباب على مستوى الجمهورية سواءً عن طريق مجالس إدارات تلك المراكز أو من خلال مشروعات الإدارات المركزية بالوزارة بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة .

أكد على الاهتمام بتشجيع الشباب والفتيات على الإقبال  على المشروعات الصغيرة، وبناء القدرات الشبابية وتنمية المهارات من خلال مجموعة منوعة من البرامج تحرص الوزارة على تنفيذها فى جميع المحافظات، لافتاً إلى أهمية معارض أندية الفتاة التى تخصص الوزارة أماكن لها داخل مراكز الشباب ليتسنى للفتيات تسويق وبيع منتجاتهن .

ووجه وزير الشباب والرياضة  الشكر والتقدير إلى مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم على التعاون المثمر مع الوزارة فى إنشاء مراكز التخاطب وتعديل السلوك داخل مراكز الشباب انطلاقاً من الاهتمام بذوي القدرات والهمم ودمجهم فى مختلف البرامج والمشروعات فى ضوء توجيهات القيادة السياسية.

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