السبت 23 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الطفل ياسين أمير ينتهى من تصوير «كيرة والجن»: أوعدكم بفيلم حلو جدًا

مروان حامد وياسين
مروان حامد وياسين امير

‎انتهى الطفل ياسين أمير من تصوير مشاهده بالكامل في فيلم "كيرة والجن" الذي يخوض بطولته كل من النجمين أحمد عز وكريم عبدالعزيز، المقرر عرضه بموسم صيف 2022 الجاري.

وشارك ياسين صورة له برفقة المخرج مروان حامد عبر صفحته الرسمية على (فيسبوك)، وعلق معربًا عن سعادته للمشاركة في العمل: "النهاردة كان آخر يوم ليا في تصوير فيلم كيرة والجن اتبسطت جدًا بالشغل مع أونكل مروان حامد وأوعدكم تشوفوا فيلم حلو جدًا قريب إن شاء الله، دعواتكم".

من جهة أخرى، كان مخرج الفيلم مروان حامد صور أحداث فيلم "كيرة والجن" بالعديد من أماكن التصوير ما بين القاهرة والإسماعيلية وعدد من المشاهد الداخلية والتى تم تصويرها داخل مجموعة من الاستديوهات، والعمل من إنتاج شركة سينرجى فيلمز.

ويظهر النجم كريم عبدالعزيز فى دور طبيب بشرى خلال أحداث الفيلم المأخوذ عن رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذى كتب السيناريو والحوار، ويخرجه مروان حامد، ويشارك فى بطولته إلى جانب كريم عبد العزيز، أحمد عز وهند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتي، محمد عبدالعظيم، عارفة عبدالرسول، تامر نبيل، إضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف سيتم الإعلان عنهم تباعًا، فضلًا عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.

والعمل يرصد حقبة مهمة فى تاريخ مصر أثناء ثورة 19، إذ يتناول العمل واقع المجتمع المصرى فى فترة الاحتلال الإنجليزى إبان ثورة 1919، ويكشف عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال وقت ثورة 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال، لتكشف للأجيال الصغيرة عن مدى حب المصريين لبلدهم وأرضهم.

أحمد عز الإسماعيلية كريم عبد العزيز مروان حامد رواية 1919 سينرجي فيلمز كيرة والجن النجم كريم عبد العزيز

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