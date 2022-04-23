السبت 23 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 6 سنوات لمتهمين بالاتجار فى المخدرات بباب الشعرية

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنية، لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة بمنطقة باب الشعرية.

وكشف أمر إحالة المتهمين إلى الجنايات أن "ا.ع" أحرزا بقصد الاتجار جوهر الهيروين المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وكشفت تحريات معاون مباحث قسم شرطة باب الشعرية عن أنه أبصر المتهمين يستقلان دراجة نارية مبلغ بسرقتها فضبطهما، وعثر بحوزة المتهم الأول على 8 لفافات تحوي مسحوق الهيروين المخدر، ومبلغ مالي وهاتف جوال، وعثر مع المتهم الثاني على 23 لفافة تحوي الجوهر المخدر، ومبلغ نقدي وهاتف جوال، والمبلغ حصيلة اتجارهما والهاتف الجوال للاتصال بعملائهما والدراجة النارية المسروقة لتسهيل تنقلهما، وانتهت التحقيقات بإحالة المتهمين لمحكمة الجنايات لمحاكمتهما والتي أصدرت بالحكم المتقدم.

محكمة جنايات عاطلين السجن المشدد 6 سنوات الاتجار المواد المخدرة باب الشعرية

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وائل لطفي

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