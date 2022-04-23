السبت 23 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

موعد تقديم حج القرعة 2022 في مصر

حج
حج

يبحث المسلمون في كافة أرجاء مصر عن موعد تقديم حج القرعة 2022 في مصر بالتزامن مع انتهاء شهر رمضان واقتراب عيد الفطر 2022 وعيد الأضحى المبارك، وأعلنت وزارة التضامن عن موعد تقديم حج القرعة 2022 في مصر.

وتستعرض "الدستور" من خلال التقرير التالي، موعد تقديم حج القرعة 2022 في مصر.

شروط التقديم على حج القرعة 2022 في مصر

وضعت وزارة التضامن الاجتماعي شروطًا محددة للتقديم على حج القرعة 2022 في مصر، والتي جاءت كالتالي:

  • أن يكون المتقدم على حج القرعة 2022 في مصر مسجلًا بعضوية في إحدى الجمعيات الأهلية وكذلك يكون مسددًا للاشتراك السنوي للجمعية الأهلية.
  • ألا يزيد سن المتقدم على حج القرعة 2022 في مصر عن 65 سنة
  • أن تكون الجمعية الأهلية مسجلة في وزارة التضامن الاجتماعي قبل عام 2022
  • أن تكون الجمعية خالية من أي مخالفات ولم يوقع عليها أي عقوبات سابقة.
  • أن يكون المتقدم للقرعة لم يسبق له الحج قبل ذلك طوال حياته.
  • عدم السماح للعضو بالتسجيل إلا في جهة واحدة فقط سواء في التضامن أو الداخلية أو السياحة.
  • خلو المتقدم من الأمراض المعدية وكذلك الحصول على لقاح فيروس كورونا المعتمد لدى الدول الخارجية.

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موعد تقديم حج القرعة 2022 في مصر

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه تم تشكيل غرفة عمليات لتيسير الحج لمتابعة إجراءات تسجيل المتقدمين، وسيتم الإعلان عن برنامج رحلة الحج بعد غلق باب التقديم وقبل إجراء القرعة التي من المفترض إجراءها في 15 مايو المقبل.

ويمكن للراغبين في التقديم على حج القرعة 2022 الدخول على الرابط التالي  (من هنا

وملء الاستمارات الإلكترونية للتقديم على حج القرعة، والتي ستكون متاحة بمديريات التضامن مجاًنا، لكل أعضاء الجمعيات ممن تنطبق عليهم الشروط، كما سيتم إتاحتها على الموقع الإلكتروني للمؤسسة القومية لتيسير الحج.

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حكم الشرع في الحج عن العجوز الذي لا يستطيع أداء الفريضة

وقالت دار الإفتاء المصرية، إنه يجوز للعجوز غير القادر على الحج توكيل غيره بالحج في حالة عدم القدرة على أداء الفريضة، سواء عدم القدرة البدنية أو حال عنه ذلك مرض، لأن من شروط الحج هو لمن استطاع إليه سبيلًا.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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