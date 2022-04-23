«العدل» تنشر فيديو يشرح طريقة وخطوات تسجيل العقارات وأهميته لمصر

نشرت وزارة العدل عبر صفحتها الرسمية على موقع الفيس بوك، فيديو يتضمن أهم أهداف تعديلات قانون الشهر العقاري الأخيرة المقرر تطبيقها رسميا في 7 مايو، والخطوات التي يجب أن يتبعها المواطنين لتسجيل عقاراتهم سواء بشكل يدوي بتقديم طلب التسجيل إلى مأمورية الشهر العقاري الذي يقع في نطاقها العقار أو بشكل إلكتروني.

وأكدت وزارة العدل أنه بعد مرور عقود على تطبيق قانون الشهر العقاري وما أفرزه الواقع العملي من صعوبات ومعوقات أدت إلى عزوف المواطنين عن تسجيل ملكياتهم العقارية، وهو أمر أدى إلى كثيرة النزاعات القضائية حول الملكية الخاصة، فقد تمكنت وزارة العدل من إعداد قانون جديد يسهل وييسر على المواطنين إجراءات تسجيل عقاراتهم بالشهر العقاري دون تعقيد.

واتساقا مع اتجاه الدولة في التيسير على المواطنين وتماشيا مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 والتحول الرقمي ورغبة من القيادة السياسية في حماية المواطنين وتعظيم الاستفادة منها.. ومن هذا المنطلق جاءت تعديلات قانون الشهر العقاري لإعادة التوازن مع متغيرات الواقع مما يؤدي إلى إقبال المواطنين على تسجيل ملكياتهم العقارية وفي حصر الثروة العقارية والمحافظة عليها.

وتستهدف التعديلات الجديدة الشهر العقاري 5 أهداف رئيسية تتمثل في الآتي: أولا: توفير الحماية والطمأنينة فى المعاملات العقارية وسهولة التعرف على المركز القانوني لكل عقار.

ثانيا: حماية أملاك الدولة وأملاك الأوقاف وأملاك الأجانب والأراضى الفضاء وأملاك الأفراد.

ثالثا:الحد من النزاعات القضائية حول الملكية العقارية الخاصة.

رابعا: حصر الثروة العقارية فى مصر والحافظ عليها.

خامسا: تعظيم الاستفادة من الاستثمار في الممتلكات.

وحددت التعديلات الأخيرة مراحل تسجيل الشقة أو العقار بحسب كل حالة من الحالات الخاصة بالملكية سواء كانت ملكية بعقد نهائي أو ملكية بعقد عرفي أو ملكية بوضع اليد، من خلال:

1- بدء التطبيق الفعلي للتعديلات 7 مايو المقبل.

2- التوجه إلى مأمورية الشهر العقاري التي يعقد في نطاقها العقار.

3- تسجيل البيانات على النموذج المعد داخل مأمورية الشهر العقاري وقيمته 100 جنيه.

4- تقديم أصول المستندات وهي عقد البيع سواء نهائي أو ابتدائي أو ما يثبت وضع اليد لمدة 15 عاما بالإضافة إلى تقديم إيصال مرافق.

5- تقديم خريطة مساحية رقمية من أي الجهات التي أقرها القانون وعددها 5 جهات.

6- دفع الرسوم التي تبدأ من 500 جنيه وأقصى حد لرسوم تسجيل عقار 3900 جنيه.

7-يُقر مقدم الطلب بصحة كل البيانات والمستندات المقدمة.

8- فحص الطلب خلال 30 يوما.

9-نظر الاعتراض من ذوى الشأن على التسجيل خلال 7 أيام.

10- الموافقة أو رفض التسجيل بحسب كل حالة.