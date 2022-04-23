السبت 23 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

شاب يقتل صديقه ويلقى جثته بترعة الإسماعيلية

متهم
متهم

دفعت الخلافات بين صديقين إلى إقدام أحدهما على قتل الآخر، بمساعدة 4 من أصدقائه بعزبة البهتيني، التابعة لدائرة مركز الإسماعيلية، تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

كان قد تلقى مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من رئيس مباحث مركز الإسماعيلية، يفيد بقيام شاب بقتل صديقه بعزبة البهتيني التابعة لدائرة مركز شرطة الإسماعيلية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وبالفحص والتحري تبين بقيام شاب بقتل صديقه بعد حفل التعذيب أجراها الأخير بعدما استدرجه إلى منزله بعزبة البهتيني التابعة لدائرة مركز شرطة الإسماعيلية، لخلافات بينهم، ثم قاموا بإلقاء جثته في ترعة الإسماعيلية.

وتمت معاينة الجثمان، وتم إخطار النيابة العامة التي ناظرت الحادث وأمرت بنقل جثة المجني عليه إلى مشرحة مستشفى جامعة قناة السويس، تم تحرير محضر بالواقعة.

شاب العقد الثالث الإسماعيلية قتل صديقه لخلافات بينهم خلافات بينهم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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