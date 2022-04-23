استمرار ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بسبب كورونا في العالم

واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء كورونا عالميًا، اليوم السبت، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

ففي تايلاند، أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 20 ألفا و52 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 4 ملايين و148 ألفا و90 إصابة، كما سجلت وزارة الصحة 129 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة في البلاد إلى 27 ألفا و652 وفاة.

وفي ماليزيا، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 6 آلاف و342 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 4 ملايين و421 ألفا و443 إصابة، وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 12 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات في البلاد إلى 35 ألفا و482 حالة.

وفي نيوزيلندا، أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 7 آلاف و984 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 878 ألفا و575 إصابة، وسجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها، 17 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 627 حالة.

وفي التشيك أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 2117 حالة إصابة جديدة ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 3 ملايين و894 ألفا و630 إصابة، وسجلت 4 حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 40 ألفا و71 حالة، وتعافى على مدارس أمس، 3 آلاف و695 شخصا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين من الفيروس التاجي إلى 3 ملايين و834 ألفا و770 شخصا.

وفي تايوان، أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 4 آلاف و204 حالات إصابة جديدة ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 51 ألفا و298 إصابة، ولم تسجل السلطات الصحية حالات وفاة جديدة، ليستقر عدد حالات الوفاة عند 856 وفاة.

وفي الصين، قالت لجنة الصحة الوطنية إنه تم تسجيل 2971 حالة إصابة جديدة، كما تم تسجيل 12 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 4 آلاف و686 حالة، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في الصين إلى 199 ألفا و74 إصابة.

وفي جورجيا، أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 87 حالة إصابة جديدة ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى مليون و654 ألفا و163 إصابة، وسجلت السلطات الصحية حالتي وفاة، ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 16 ألفا و797 وفاة.

وفي فيتنام، أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 11 ألفا و160 حالة إصابة جديدة، كما تم تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 42 ألفا و998 حالة، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة إلى 10 ملايين و544 ألفا و324 إصابة.

وفي لاوس، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 619 حالة إصابة جديدة ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 204 آلاف و893 إصابة، وسجلت السلطات الصحية حالتي وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 732 حالة.

وفي باكستان، سجلت السلطات الصحية 82 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة إلى مليون و527 ألفا و751 إصابة، واستقر إجمالي الوفيات عند الـ30 ألفا و369 حالة وفاة.

وسجلت الهند 2527 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 43 مليونا و54 ألفا و952 حالة. وذكرت الوزارة أنه تم أيضا تسجيل 33 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد خلال الفترة ذاتها، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 522 ألفا و149 حالة.

وفي كازاخستان، أعلنت وزارة الصحة في البلاد تسجيل 7 حالات إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و305 آلاف و447 حالة إصابة، كما سجلت البلاد 11 حالة تعافي ما يرفع إجمالي المتعافين إلى مليون و290 ألفا و975 حالة.

وفي منغوليا، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 30 حالة إصابة جديدة وصفر وفيات، مما يرفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 469 ألفا و550 حالة، والوفيات إلى 2177.

وفي أوزبكستان، تم الاعلان عن رصد 24 حالة اصابة جديدة، مما رفع إجمالي عدد المصابين إلى 238 ألفا و442 حالة، والوفيات إلى 1637.

وفي المكسيك، أعلنت السلطات الصحية عن تسجيل 1077 حالة اصابة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 5 ملايين و732 ألفا و712 حالة، كما تم تسجيل 27 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 324 ألفا و60 وفاة.

وفي بلغاريا، أعلنت السلطات الصحية هناك عن تسجيل 287 حالة إصابة جديدة بكوفيد في أخر 24 ساعة، و4 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى مليون و149 ألفا و338 حالة، والوفيات إلى 36 ألفا و842.

وفي ليتوانيا، سجلت السلطات الصحية 713 إصابة جديدة و5 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة إلى مليون و54 ألفا و175 حالة إصابة ويصل إجمالي الوفيات إلى 9 آلاف و53 حالة وفاة.

وفي أرمينيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا وصفر وفيات، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 422 ألفا و822 حالة وتظل الوفيات ثابتة عند الـ8622.

وفي سلوفاكيا، سجلت السلطات الصحية 1452 إصابة جديدة و12 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و773 ألفا و653 حالة وترتفع حصيلة الوفيات إلى 19 ألفا و829 وفاة.

وفي بولندا، سجلت السلطات الصحية 1240 إصابة جديدة و22 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 5 ملايين و990 ألفا و853 حالة وترتفع حصيلة الوفيات إلى 115 ألفا و948 وفاة.

وفي النمسا، سجلت السلطات الصحية 6 آلاف و536 إصابة جديدة و19 وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 4 ملايين و99 ألفا و49 إصابة وترتفع حصيلة الوفيات إلى 18 ألفا و35 وفاة.

وفي إستونيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 355 إصابة جديدة دون تسجيل وفيات جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 570 ألفا و76 حالة وتظل الوفيات ثابتة عند الـ2531 حالة.

وفي لاتفيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 696 إصابة جديدة وأربع وفيات، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 816 ألفا و994 حالة والوفيات إلى 5743 حالة.

وفي أفغانستان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 10 إصابات جديدة وحالة وفاة واحدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 178 ألفا و648 حالة والوفيات إلى 7681 حالة.

وفي كمبوديا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 28 إصابة جديدة بفيروس كورونا وصفر وفيات ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 136 ألفا و200 حالة والوفيات إلى 3056 حالة.

وفي جزر مالطا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 231 إصابة جديدة بفيروس كورونا وثلاث وفيات ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 90 ألفا و399 حالة والوفيات إلى 687 حالة.

وفي ليختنشتاين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا وصفر وفيات،ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 17 ألفا و91 حالة والوفيات إلى 84 حالة.

وفي بروناي، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 141 إصابة جديدة بفيروس كورونا وصفر وفيات ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 141 ألفا و14 حالة والوفيات إلى 218 حالة.

وفي إيران، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 608 إصابات جديدة بفيروس كورونا و22 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى سبعة ملايين و215 ألفا و512 حالة والوفيات إلى 140 ألفا و 952 حالة.

وفي نيبال، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 18 حالة إصابة جديدة وصفر وفيات، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 978 ألفًا و732 حالة والوفيات إلى 11 ألفا و951 حالة.

وفي الفلبين، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 210 إصابات جديدة، و61 حالة وفاة، ووصلت بذلك أحدث حصيلة لحالات الإصابة المؤكدة إلى 3 ملايين و684 ألفا و300 حالة، وبلغت حصيلة الوفيات 60 ألفا و179 حالة.