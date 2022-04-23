ضبط أحد المخابز البلدية لتسجيله مبيعات وهمية بمطروح

تمكنت مديرية تموين مطروح، السبت، من ضبط أحد المخابز البلدية تقوم بتجميع بطاقات تموينية تخص عددًا من المواطنين، إضافة إلى مخبز آخر قام بالفعل بعمل تسجيل مبيعات وهمية للخبز البلدي المدعم بغرض التربح غير المشروع.

وقالت مديرية تموين مطروح، في بيان اليوم، إنه بناءً على توجيهات المحاسب حسن كمال الشيباني، مدير التموين بمطروح و بالتنسيق مع قسم مباحث التموين تم تنفيذ حملات للرقابة على الأسواق.

أضاف البيان أنه تم تنفيذ حملة تموينية من إدارة تموين مطروح، برئاسة هند محمود، مساعد مديرة إدارة تموين مطروح و عضوية كلا محمد حامد، رئيس مكتب تموين القصر وعزيزة ناجي عمر، مفتش تموين بإدارة تموين مطروح وتم ضبط أحد المخابز يقوم بتجميع بطاقات تموينية تخص المواطنين، بغرض استخدامها في اختراق نظام صرف الخبز المدعم و تسجيل مبيعات وهمية عليه بغرض التربح غير المشروع.

أشار البيان إلى أنه تم ضبط مخبز آخر قام بالفعل بتسجيل مبيعات وهمية لصرف الخبز البلدي المدعم، إضافة إلى ضبط أحد المخابز البلدية أخرى قام بإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 9 جم للرغيف الواحد وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر تموينية لهذه المخابز المخالفة، مؤكدًا أنه تم قيد المحاضر بقسم الشرطة المختص للعرض على وكيل النائب العام للنظر والتصرف.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات د.على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح بالمتابعة المستمرة والمرور الدوري على الأسواق ومتابعة عمل جميع الأنشطة التموينية ومتابعة ما يتم عرضه للمواطنين من سلع و ضبط المخالفات واتخاذ اللازم حيالها قانونًا.