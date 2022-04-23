محافظ مطروح يتفقد أعمال حفر وربط خط شبكة المياه بالمنطقة الرابعة (صور)

تفقد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، السبت، أعمال حفر وربط خط شبكة المياه بالمنطقة الرابعة على خط الـ 700 أمام شارع مجمع مدارس الشيخ عطيوة بالكيلو 2.

جاء ذلك في إطار جهود شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح لربط أكثر من منطقة على خط الـ٧٠٠ لزيادة ضخ المياه داخل نطاق المنطقة الرابعة، حيث سبق وتم ربط شارع ١٥ على خط ال٧٠٠ مع متابعة استقرار وزيادة كميات ضخ المياه للمواطنين.

واستمرارا للجوالات الميدانية ومتابعة تنفيذ الأعمال وتيسير خدمات البنية التحتية للمواطنين تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، في ١٨ ابريل ٢٠٢٢، يرافقه رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح ومحمد العشري، مدير عام مديرية الطرق أعمال رفع كفاءة ورصف شارع المدرسة الثانوية التجارية بالكيلو ٤.

وتابع محافظ مطروح الانتهاء من مد أعمدة وكابلات الكهرباء الأرضية والوصلات المنزلية وتركيب بلدورات وبلاط أرصفة مع الحفاظ على اتساع الشارع 7.5 م، إضافة إلى رصيف بعرض 1.5 على يمين ويسار الشارع، حيث إنه جاري وضع طبقة الزلط تمهيدًا للرصف خلال أسبوع.

ووجه محافظ مطروح بسرعة الانتهاء من الأعمال تيسير حركة السيارات والمواطنين بالمنطقة، مشددًا على تكثيف جهود النظافة ووضع حاوية بجانب المدرسة الثانوية التجارية.

كما تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أعمال ربط خط مياه الشرب بالمنطقة الرابعة بمرسى مطروح على خط الـ٧٠٠ لزيادة كميات ضخ المياه للمنطقة، موجهًا بسرعة الانتهاء من الأعمال لضخ المياه إلى الشبكة و الردم الجيد منعا لأى هبوط.

كما تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح في 15 أبريل 2022 يرافقه ورضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح أعمال تمهيد وتسوية شارع العمدة فرج بمنطقة الكيلو 3.