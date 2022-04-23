استجابة لنائب «التنسيقية».. وزير الرياضة: توفير رعاة لاستضافة سباق «فورمولا أي» بمصر

تلقى مجلس الشيوخ ردا من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد فريد وكيل لجنة التضامن وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لاستضافة سباق السيارات الكهربائية «فورمولا إي» في مصر.

ورد وزير الرياضة بأن شروط وأحكام الاتفاقية الخاصة بفاعليات «فورمولا إي» يشترط توفير مبلغ 5 ملايين يورو لاستضافة السباق، وأن «الوزارة بصدد توفير رعاة لاستضافة السباق في مصر، نظرًا لعدم إمكانية الوزارة في توفير المبلغ، ولرفع العبء المالي عن كاهل الدولة».

كان النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تقدم باقتراح برغبة لاستضافة سباق السيارات الكهربائية «فورمولا إي» في مصر، مؤكداً أن «الاستضافة تسهم في الترويج لمصر وصورتها الحقيقية، في ظل استضافة مصر لمؤتمر المناخ، وتساعد على تشجيع التحول للسيارات الكهربائية، وجذب استثمارات للعديد من الصناعات صديقة للبيئة»

ولفت النائب محمد فريد، وكيل لجنة التضامن وحقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن «شركات السيارات بدأت تتحرك نحو إحلال السيارات التي تعمل بالوقود بالسيارات التي تعمل بالكهرباء، وأن الآثار البيئية للسيارات التي تعمل بالوقود من أكبر أسباب التلوث، وهي الملوث الثالث عالميًّا للهواء، وتعدّ القاهرة الكبرى من أولى مدن العالم التي تعاني الملوثات».