الأحد 24 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

أسباب «احمرار» البشرة في الصيف

إحمرار البشرة في
إحمرار البشرة في الصيف

مع بداية الصيف وارتفاع درجات الحرارة، قد تتعرض البشرة إلى تتغير إلى اللون الأحمر، وهذا من الممكن أن يكون مؤشر خطر، ويجب استشارة الطبيب على الفور، بحسب أخصائية الأمراض الجلدية الدكتورة جيتيكا ميتال جوبتا.

وكشفت الخبيرة بعض الأسباب الأكثر شيوعًا لاحمرار الوجه -وفقًا لموقع “indianexpress”-  ومن أبرزها:

العُدّ الوردي

قد يكون الجلد الأحمر الذي يظهر ويختفي أو يبقى ناتجًا عن حالة جلدية تسمى الوردية  غالبًا ما يكون ناتجًا عن التعرض للأشعة فوق البنفسجية والطعام الحار ومنتجات العناية بالبشرة المهيجة والمشروبات الساخنة وغير ذلك .ز

التهاب الجلد التماسي التحسسي

الحساسية تجاه أحد المكونات التي غالبًا ما تتلامس معها هي التهاب الجلد التماسي التحسسي قد يكون شيئًا مستخدمًا في منزلك أو في عملك أو عطرك أو في العناية ببشرتك أو العناية بشعرك.

صداع نصفي

كثير من الأشخاص الذين يصابون بالصداع النصفي يصابون بالجلد الأحمر مباشرة قبل ظهور الصداع النصفي.

التهاب الجلد الدهني

التهاب الجلد الدهني هو حالة جلدية مزمنة تسببها الخميرة  يخلق بقعًا حمراء حول الأنف وهو أكثر شيوعًا عند الأشخاص ذوي البشرة الدهنية

المنشطات الموضعية

وأضافت أنه إذا كنت تستخدم المنشطات الموضعية بشكل شائع على الجلد فقد يؤدي ذلك إلى الاحمرار.

داء السكري

مرض السكري "يمكن أن يسبب احمرارًا مستمرًا في الوجه والذراعين والصدر والظهر".

حمامي ما بعد الالتهاب

الاستجابة الالتهابية لحب الشباب، حتى بعد السيطرة على حب الشباب، هي حمامي ما بعد الالتهاب. أكثر شيوعًا من حب الشباب الكيسي ويمكن أن يحدث في الصدر أو الظهر أو مناطق حساسة أخرى.

الأسباب الأكثر شيوع ا بداية الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة تغير لونها إلي اللون الأحمر نتيجة اشعة الشمس

رئيس التحرير

وائل لطفي

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