بلا إصابات.. اشتعال سيارة ميكروباص فى السويس (صور)

شب حريق بسيارة ميكروباص، اليوم السبت، أمام أحد أبواب موقف السيارات بمحافظة السويس، دون وقوع إصابات.

وتلقت إدارة الحماية المدنية والإطفاء بلاغًا يفيد بنشوب النيران بسيارة ميكروباص أثناء انتظارها أمام أحد أبواب موقف السيارات بمنطقة بطريق السويس القاهرة.

ووجهت إدارة الحماية المدنية والإطفاء سيارات مجهزة للتعامل مع الحريق قبل أن تنتقل النيران لسيارات مجاورة.

وفرضت الشرطة كردونًا أمنيًا حول السيارات المنكوبة ليتمكن رجال الإطفاء من أداء دورهم ولحماية المارة من النيران.

وكان أهالي منطقتي التوفيق والسلام قد لاحظوا تصاعد أدخنة سوداء كثيفة فوق موقف سيارات النقل الداخلي وبين المحافظات.