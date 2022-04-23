إصابة 11 إثر اصطدام سيارة ميكروباص بملاكى بالطريق الصحراوى «القاهرة- الإسكندرية»

أصيب 11 شخصا إثر اصطدام سيارة ميكروباص بأخرى ملاكي بالطريق الصحراوي، "القاهرة- الإسكندرية" بنطاق محافظة البحيرة.

كان قد تلقى مدير أمن البحيرة بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث سير بين سيارة ميكروباص وسيارة ملاكى بالكيلو 100 اتجاه الإسكندرية، بالطريق الصحراوي "القاهرة- الإسكندرية" ووجود مصابين.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، وتم نقل المصابين لمستشفى وادي النطرون التخصصى للعلاج، وأخطرت النيابة العامة التى باشرت التحقيق.