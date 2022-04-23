السبت 23 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 11 إثر اصطدام سيارة ميكروباص بملاكى بالطريق الصحراوى «القاهرة- الإسكندرية»

ارشيفية
ارشيفية

أصيب 11 شخصا إثر اصطدام سيارة ميكروباص بأخرى ملاكي بالطريق الصحراوي، "القاهرة- الإسكندرية" بنطاق محافظة البحيرة.

كان قد تلقى مدير أمن البحيرة بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث سير بين سيارة ميكروباص وسيارة ملاكى بالكيلو 100 اتجاه الإسكندرية، بالطريق الصحراوي "القاهرة- الإسكندرية" ووجود مصابين.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، وتم نقل المصابين لمستشفى وادي النطرون التخصصى للعلاج، وأخطرت النيابة العامة التى باشرت التحقيق.

أمن البحيرة طريق حادث سير اصابة حادث

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل توشكى

الأكثر قراءة

هشم رأس طفلة 6 سنوات لفضحها علاقته بوالدتها فى الشرقية.. والقبض عليه

احتفالاً بأعياد تحرير سيناء.. فتح بانوراما حرب أكتوبر والمتاحف العسكرية مجانًا للجماهير الإثنين

بث مباشر..مسيحيو العالم يستعدون لاستقبال النور المقدس

«مذبحة الوراق».. تطورات جديدة في واقعة قتل موظف بالسكك الحديدية لشقيقيه

«السكة الحديد»: تشغيل قطارات إضافية بمناسبة عيد الفطر

بعد فاتن أمل حربي .. «القومي للمرأة» يبرز الحقوق المالية للأولاد والنفقات أو الأجور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الطويل

محطات لبناء الذات

حسين دعسة

مستقبل ائتلاف حكومة بينيت ينهار أمام صلابة حراس المسجد الأقصى.. والأسباب؟

صفاء النجار

البحث عن الله على طريقة شاروخان

محمد المعتصم

صناع الضحك السنة دى

سمر عادل

الاحتياطى الأجنبى فى مصر

ماجد حبته

كلام وأرقام فى الاقتصاد

د.كريمة الحفناوى

فنزويلا بعيون مصرية

القس. رفعت فكرى

الغردقة.. والتلاحم الوطني

صور

مباراة الأهلى والرجاء

مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري

مباراة بيراميدز ضد مازيمبى فى ربع نهائى الكونفدرالية

محطة تل أبيب

المزيد

«الرد الاقتصادى».. كيف تثأر إسرائيل من صواريخ غزة؟

إسرائيل تغلق معبرىّ «بيت حانون» و«كرم أبوسالم» شمال وجنوب غزة

إسرائيل تمنع فلسطينيي غزة من العمل على أراضيها