السبت 23 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

موظف بريد المنشأة بسوهاج يهين عامل نظافة والنيابة تحقق معه

محكمة
محكمة

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، من أبناء محافظة سوهاج، مقطع فيديو يظهر فيه إهانة عامل نظافة من موظف بمكتب بريد مركز المنشاة جنوب المحافظة.

وأثار الفيديو غضب الرواد؛ ما كان ينعكس على تعليقاتهم ويُظهِر مدى رفضهم واستفزازهم من الواقعة، حيث ظهر بمقطع الفيديو أحد الموظفين، وهو يُهين عامل نظافة كبير السن، ويُجبره على مسح وتنظيف أرضية المكتب بطريقة مُسيئة لكرامته وكبر سنه.

وعلى الفور انتقلت الجهات المختصة للتحقيق بالواقعة وكشف ملابساتها، وتبين من خلال التحقيقات أن الفيديو المتداول تم تصويره خلال شهر نوفمبر الماضي، داخل مكتب بريد مركز المنشأة جنوب محافظة سوهاج.

وتم مُحاسبة الموظف ومُجازاته على ما فعله بحق عامل النظافة كبير السن، حيث تم نقل الموظف إلى مكتب بريد آخر.

سوهاج نظافة مكتب بريد الموظفين تحقيقات موظف

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل توشكى

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