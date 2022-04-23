بذرة الحب تنبت بين عائشة بن أحمد وهاني سلامة بـ«ملف سري».. والمتابعون: ننتظر لحظة الاعتراف

تسارعت وتيرة الأحداث بمسلسل “ملف سري” خلال الحلقات الماضية، إلا أن أكثر ما يشغل بال المتابعين هو حالة الحب التي بدأت تظهر بين عائشة بن أحمد، والتي تجسد شخصية مريم المالكي، وهاني سلامة، الذي يلعب شخصية المستشار يحيى، إلا أن كل منهم ينكرها بشكل واضح، لكن الأمر بدا واضحًا حينما تجسدت مريم المالكي في صورة رحمة حسن، التي تجسد دور نور، خطيبة المستشار يحيى في حلمه، الذي حلم به خلال الغيبوبة التي دخلها، بسبب إصابته بطلق ناري، أثناء تواجده مع مريم المالكي.



ينتظر متابعو مسلسل ملف سري، لحظة اعتراف المستشار يحيى ومريم المالكي بقصة الحب، التي بدأت داخلهم، دون أي حديث عنها.



مسلسل «ملف سري»

«ملف سري» بطولة هانى سلامة، ماجد المصرى، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعي، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيي الدين، نبيل عيسى نور محمود، إيهاب فهمي، مادلين طبر، كارولين عزمي، علاء مرسي، صبا الرافعى، عمر زكريا، إيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

وتدور الأحداث حول المستشار يحيى عز الدين القاضي، والذى يجسد دوره هانى سلامة، ويعتبر مثا والشرف ويتصدى لعمليات السرقة والفساد من بعض رجال الأعمال داخل السوق المصرى، ويتعرض للتهديدات بأهله ويتم قتل خطيبته في ظروف غامضة، ويستكمل مشواره مع الكشف عن الفساد ومحاربته.

يعرض مسلسل ملف سري يوميا على العديد من القنوات منها قناة «الحياة» في تمام الساعة 9 مساءً، ويعاد مرتين الأولى في تمام الـ 6:45 صباحًا، والثانية في الـ 12 ظهرًا.

كما يتم عرض حلقات مسلسل ملف سري عبر قناة cbc العامة، في تمام الساعة 10:15 مساء، على أن يعاد في تمام الساعة 5:45 صباحا و3:45 مساء اليوم التالي، ويعرض على cbc drama في تمام الساعة 6:20 مساء، ويعاد مرتين الأولى فى تمام الساعة 2:00 صباحا، والثانية 9:30 صباحا.

فيما يعرض عبر قناة dmc الفضائية، في تمام الساعة 11:50 مساءًا، ويعاد في تمام الساعة 10:30 صباحًا.

أما عبر قناة DMC Drama يعرض المسلسل يوميًا فى تمام الساعة 8:15 مساء، ويعاد مرتين الأولى فى تمام الساعة 6:30 صباحا، والثانية 3:00 عصرًا.

فيما يعرض على قناة المحور فى تمام الثامنة مساء، على القناة الأولى يعرض يوميًا فى تمام الـ12:30 صباحًا.

كما يتم عرض المسلسل على منصة «WATCH IT» الرقمية التي ترفع شعار «رمضانك عندنا».