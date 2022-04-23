رئيس الوزراء يتفقد مصنع شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات

شهد مجلس الوزراء السبت، عددًا من الفعاليات والأنشطة، ويرصد “الدستور” أبرز تلك الفعاليات والأنشطة خلال اليوم ومنها:

بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، برقية تهنئة للفريق أول محمد أحمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربيّ، بمناسبة الذكرى الأربعين لعيد تحرير سيناء.

بهذه المناسبة، عبّر رئيس الوزراء عن أخلص التهاني القلبية للقائد العام للقوات المسلحة ولجميع رجال القوات المسلحة البواسل من ضباط وضباط صف وجنود، معرباً عن تمنياته لهم بالتوفيق والسداد؛ من أجل مواصلة مسيرة النهضة التنموية التي تشهدها البلاد، سائلاً المولى عز وجل أن يُعيد هذه الذكرى على شعب مصر وقد تحقق كل ما يصبو إليه من تقدم ورفعة وازدهار.

https://www.dostor.org/4066179

توجه د.مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ومرافقوه لتفقد مصنع خاص بشركة العرفة للاستثمارات والاستشارات، إحدى الشركات الرائدة في مجال صناعة وتجارة الملابس الجاهزة.

وخلال الجولة، استمع مدبولي إلي شرح من الدكتور علاء عرفة، رئيس مجلس إدارة المجموعة، الذي أشار إلي امتلاك شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات قاعدة من المصانع تُعد الأضخم في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وتساهم بشكل ملموس في زيادة الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة، وخاصة إلى السوق الامريكية والاسبانية، والانجليزية، فضلاً عن استخدامها لأقمشة مصرية لتصنيع البدل في مصانع التجهيزات، بما يدعم توجه الدولة نحو تعميق الصناعة المصرية.

أضاف رئيس مجلس الإدارة أن مجموعة عرفة تضم شركة جولدن تكس للأصواف، المقامة على مساحة 60 ألف متر مربع بمدينة العاشر من رمضان، والتي تًعد من أضخم المصانع في المنطقة فى صناعة الأقمشة الصوفية، والتي يتم بيعها في السوق المحلية وتصديرها إلي الأسواق الأمريكية والأوروبية، كما تضم المجموعة شركة "ايجيبت تيلورنج" و"الشركة السويسرية للملابس الجاهزة"، والتي تعد كيانا صناعيا عريقا لصناعة الملابس الرسمية، وتقع علي مساحة 50 ألف متر مربع بمدينة العاشر من رمضان، وتقوم بانتاج حوالي 5 آلاف بدلة يوميا لعملاء الشركة من كبرى بيوت الازياء العالمية.

https://www.dostor.org/4066249

فى أثناء زيارته لمدينة العاشر من رمضان، توجه د.مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ومرافقوه لتفقد مصنع خاص بشركة العرفة للاستثمارات والاستشارات، إحدى الشركات الرائدة في مجال صناعة وتجارة الملابس الجاهزة.



خلال الجولة، استمع مدبولي إلى شرح من الدكتور علاء عرفة، رئيس مجلس إدارة المجموعة، والذى أشار إلي امتلاك شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات قاعدة من المصانع تُعد الأضخم في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وتساهم بشكل ملموس في زيادة الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة، وخاصة إلى السوق الأمريكية، والإسبانية، والإنجليزية، فضلاً عن استخدامها لأقمشة مصرية لتصنيع البدل في مصانع التجهيزات، بما يدعم توجه الدولة نحو تعميق الصناعة المصرية.

https://www.dostor.org/4066352