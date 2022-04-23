أبرزها تعزيز الذاكرة للصحة العقلية.. فوائد عديدة لقراءة الكتب للأطفال

يحتفل العالم اليوم السبت 23 أبريل باليوم العالمي للكتاب، حيث إن الكتب هي أفضل رفقاء حياتنا، وتبدأ هذه الرابطة الخاصة في التطور منذ الطفولة، والكتب لا تثقفنا فقط ولكنها تقدم لنا عالم من الخيال وتحفز الإبداع والمهارات التحليلية.

ونستعرض في السطور التالية وفقا لموقع “indianexpress” اليوم العالمي للكتاب، وفوائد عديدة لقراءة الكتب للأطفال.

القراءة بصوت عالٍ تحفز كل الحواس

القراءة من كتاب تعزز الحواس البصرية والسمعية والتكتيكية والشمية، وينشئ كل شعور بالاعتماد المتبادل حزمة ذاكرة تساعد الأطفال على تذكر ما تعلموه إذا كان الطفل يعاني من صعوبة تذكر تهجئة كلمة ما، فسيفكر في كيفية ظهورها عندما يقرأها هو أو أحد والديهم بصوت عالٍ. أو قد يتمكنون من ذلك تذكر كيف بدأ الكتاب وتذكر القصة التي قرأوها، كما أن القراءة بصوت عال تشجع الأطفال على تعلم النطق الصحيح للكلمة.

القراءة تساعد في التطور المعرفي

القراءة تساعد بشكل كبير في التطور المعرفي للطفل عندما يبدأ الطفل في القراءة، فإنه يطور الذكاء المنطقي لمعالجة المعلومات اللغوية، وهذا هو السبب في أنه من المهم جدًا للأطفال أن يتعلموا القراءة، والممارسة المتسقة المتمثلة في قراءة الصفحات ومراجعتها يزيد من إلمام الأطفال بالكلمات، والتي يتذكرونها في النهاية، وعندما يصادف الطفل كتبًا أخرى مشابهة أو أمثلة من الحياة الواقعية تشبه ما قرأوه، يتعلمون ربط النقاط واستقراء المعرفة هذا الاستقراء يتطلب منهم تحديث ذاكرتهم وتقوية قدرتها على الاحتفاظ.

القراءة تساعد في التطور العاطفي

الصور الملونة تعزز هرمونات السعادة، حيث يحصل الأطفال أيضًا على الراحة والسعادة من الكتب بفضل الصور الملونة والرسوم التوضيحية الحية التي تعزز مستويات السيروتونين لديهم، وفي كتب الأطفال، غالبًا ما تتماشى الكلمات والجمل مع الرسوم التوضيحية الحية، وقد ثبت علميًا أن الصور الملونة تعزز مستويات السيروتونين لدى الأطفال، مما يساعدهم على تذكر الصور التي جعلتهم سعداء.

جيد للصحة العقلية

القراءة مفيدة للصحة العقلية لأي شخص، والأطفال قادرون على تطوير جانب إبداعي إذا تم إعطاؤهم أشياء جيدة للقراءة، فهم قادرون على إدارة عواطفهم بشكل أفضل ، ولديهم المزيد من المعرفة والنمو المعرفي الجيد إنه أمر مدهش لصحتهم العقلية ويساعد في بناء المرونة العاطفية لأنه في الحياة ستكون هناك بعض المواقف غير المألوفة وإذا لم يسمعوا عنها أو يقرؤوا عنها ، فإنهم يعتقدون أن الأمر يحدث معهم فقط.

يثير الفضول

تثير قراءة الكتب ذات الروايات الشيقة فضول الأطفال حول القصة هذا الفضول يدفعهم بطبيعة الحال إلى تذكر المحتوى في الصفحات السابقة، حتى يتمكنوا من فهم القصة القادمة، وإنه لا يشحذ ذاكرتهم بشكل لا مثيل له فحسب، بل يزيد أيضًا من شهيتهم لامتصاص المعلومات.