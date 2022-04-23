السبت 23 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

أبرزها السبانخ والحمص.. أفضل مصادر فيتامين «ب 12» للنباتيين

صورة ارشفية
صورة ارشفية

يلعب فيتامين «ب 12» دورًا حيويًا في تكوين خلايا الدم الحمراء، وقد يتسبب نقصه في فقر الدم أو إصابة الجهاز العصبي، مما يؤدي إلى مجموعة من المشكلات الصحية من التنميل أو الوخز وضعف العضلات وفقدان الذاكرة والاكتئاب وفقدان الشهية والإمساك والإسهال.

ونظرًا لأن جسم الإنسان لا ينتج فيتامين «ب 12»، ينصح الخبراء بإدراجه في نظام غذائي صحي شامل، وفي السطور التالية، بعض الأطعمة النباتية الغنية بفيتامين «ب 12» والتي يمكن أن تكون جزءً من حياتك اليومية وفقًا لموقع «hindustantimes».

سبانخ

يُعتبر السبانخ من الأطعمة المفيدة، ويحتوي على مجموعة من العناصر الغذائية التي تساعد في النمو، ويمكن استخدام السبانخ لعمل مجموعة متنوعة من أطباق الحساء.

جذور الشمندر

يقترح الخبراء تضمين جذر الشمندر في نظامك الغذائي اليومي لأنه غني بالحديد وهو أيضًا مصدر هائل لفيتامين «ب 12».

حمص

الحمص هو أفضل بديل لمن لا يأكل الدجاج، فإلى جانب فيتامين «ب 12»، فإن الحمص مليء بالألياف والبروتين والعديد من العناصر الغذائية الأساسية الأخرى التي تجعل الحمص إضافة مثالية لنظامك الغذائي.

الزبادي

يُعرف الزبادي بكونه طعامًا رائعًا لتحسين صحة الأمعاء بسبب البروبيوتيك، كما أن الزبادي غني بفيتامين «ب 12»، ويمكنك أيضًا العثور على الكثير من فيتامين «ب 12» في الحليب قليل الدسم بالنسبة للنباتيين، ويمكنك استبدال الحليب، بحليب الصويا للحصول على فوائد فيتامين «ب 12».

فيتامين ب 12 خلايا الدم الحمراء الحمض النووي إصابة الجهاز العصبي نظام غذائي صحي

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وائل لطفي

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