مصرع 2 وإصابة ثالث في حادث تصادم بالشرقية

لقي شخصين مصرعهما وأصيب ثالث في حادث تصادم سيارة ملاكي بموتوسيكل بدائرة مركز أبو كبير، بمحافظة الشرقية.

تلقى اللواء محمد ولي مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا بوقوع حادث تصادم، بطريق «ههيا» في أبو كبير، أمام قرية أبو ياسين، بمركز أبو كبير.

وأسفر الحادث عن وفاة (محمد. إ.ر، 17 سنة، مقيم قرية أبو ياسين مركز أبو كبير، وأحمد.م.ع، 20 سنة، مقيم قرية أبو ياسين، مركز أبو كبير، وإصابة محمد.ع.ع، 27 سنة شقيق المتوفى الأول، بكسر في قاع الجمجمة).

وتم تحرير المحضر اللازم، والتحفظ على الجثتين بمشرحة مستشفى أبو كبير المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وجار تلقي المصاب للعلاج اللازم.