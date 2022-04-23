«لو فاتك التريند».. الأهلي يدافع عن لقب دوري أبطال أفريقيا.. والأرصاد تحذر من تخفيف الملابس

تعددت الأخبار خلال الساعات الماضية ومنها ما تصدر التريند ومحركات البحث على جوجل، وفي السياق يرصد «الدستور» أبرز أخبار التريند «لو فاتتك»:

«جوجل» احتفى بذكراها.. أبرز المعلومات عن الفنانة التشكيلية نزيهة سليم

احتفى محرك البحث "جوجل"، اليوم، بذكرى الفنانة التشكيلية عراقية الأصل نزيهة سليم، التي تعتبر من ضمن أقوى رواد الفن التشكيلي في العالم العربي والشرق الأوسط.

ولدت نزيهة محمد سليم فنانة تشكيلية في أبريل عام 1927، ورحلت عن عالمنا في 15 فبراير 2008، والفن التشكيلي لم يكن صدفة بل ولدت في أسرة عاشقة للفن التشكيلي والرسم، وهي ليست الوحيدة بل هناك من أسرتها المشهورين بالفن التشكيلي أيضاً وهم سعاد محمد، ونزار سليم وأيضاً جواد سليم.

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النادي الأهلي يتصدر تريندات جوجل

واصل النادي الأهلي المصري حملته الناجحة للدفاع عن لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، التي أحرز كأسها في النسختين الماضيتين، بعدما اقتنص تعادلا بطعم الفوز 1 / 1 مع مضيفه الرجاء البيضاوي المغربي، مساء أمس الجمعة، في إياب دور الثمانية للمسابقة القارية.

واستفاد الأهلي من فوزه 2 / 1 في مباراة الذهاب التي أقيمت في القاهرة يوم السبت الماضي، ليظفر بورقة الترشح للدور قبل النهائي في البطولة التي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بها برصيد 10 ألقاب، بفوزه 3 / 2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

الإعلامية سألى عبد السلام تروى معاناتها مع «الثعلبة»

تصدرت الإعلامية سالي عبد السلام محركات “جوجل” عقب كشفها عن معانتها مع مرض ثعلبة الرأس الذي أصيبت به منذ 2017 وتطورات حالتها الصحية معه.

ونشرت سالي عبد السلام صورة لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وعلقت: "أنا في الابتلاء ده من 2017.. آخر مرة جتلي الثعلبة في شعري ومشيت وقالولي مش هتيجي تاني كان من سنتين نفس الشهر ده بالضبط أبريل ٢٠٢٠ عند الناس بتيجي بالواحدة.. أنا حتى في دي ربنا بيختبرني بزيادة.. سبحانك يا رب.. يبتليك الله ويختبرك في أكتر حاجة بتحبها أو كانت مميزة زمان والناس فاكرة إنها زي ما هي والناس كلها بتمدحها وكانت حلوة زمان ويختبرك".

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طقس اليوم حار نهارا بارد ليلا.. «الأرصاد» تحذر من تخفيف الملابس

وارتفعت عمليات البحث على محركات الإنترنت عن حالة الطقس مما جعله تريند على محرك (جوجل) حيث أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن جميع محافظات جمهورية مصر العربية يسودها طقس ربيعي مائل للحرارة نهارا خلال، اليوم السبت 23 أبريل 2022 فيما يسود طقس بارد جزئيا على محافظة القاهرة والمحافظات المجاورة وجنوب الصعيد ليلا بينما يكون الطقس في السواحل الشمالية لطيف.

وحذرت الهيئة المواطنين من تخفيف الملابس وارتداء جاكيت أثناء الخروج ليلا خاصة في الساعات المتأخرة من الليل لعدم التعرض للنزلات البرد الشديدة وذلك حيث يسود طقسا باردا ليلا على القاهرة الكبرى والسواح الشمالية وعلى محافظات الصعيد.

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الحلقة 21 من مسلسل العائدون: موافقة سياف على زواج نزار من طليقته

وتصدر المسلمسل الرمضاني “العائدون” محركات البحث على الإنترنت من ساعات قليلة، ويعرض مسلسل «العائدون» حصريا في العرض الأول على قناة DMC ومنصة watch it بطولة كل من أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبري عبد المنعم، وعدد من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".

وتدور أحداث المسلسل الذى يتناول أحد ملفات المخابرات المصرية ومستوحي من أحداث حقيقية حدثت في الفترة من 2018 وحتى 2020 لكشف المؤامرات والمخططات الإرهابية التي تسعى إلى استهداف مصر والمنطقة العربية.

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راجعين يا هوى يتصدر تريند جوجل

وتصدر مسلسل راجعين يا هوى تريند جوجل عقب عرض أول حلقة، ويعرض مسلسل راجعين يا هوى على قناة dmc في تمام الساعة 9:30 مساءً، والإعادة في 9:00 صباحًا، وعلى قناة cbc يعرض المسلسل في تمام الساعة 11:35 مساءً، والإعادة 4:30 صباحًا و 2:15 مساءً، وبجانب سلمى أبو ضيف المسلسل من بطولة خالد النبوى، نور، هنا شيحة، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد بدير، إسلام إبراهيم، طارق عبد العزيز، مصطفى درويش، والمسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة.