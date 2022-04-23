«التخطيط»: جائحة كورونا سرعت من وتيرة ميكنة الخدمات الحكومية

شاركت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالحدث الجانبي المنعقد حول الحوكمة والتحول الرقمي، على هامش اجتماعات الربيع العربي 2022 لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي التي تعقد في الفترة من 18 إلى 24 أبريل الجاري، بصورة افتراضية لمناقشة القضايا موضع الاهتمام العالمي، ومنها الآفاق الاقتصادية العالمية، واستئصال الفقر، والتنمية الاقتصادية، وفعالية المعونات، والحوكمة والتحول الرقمي.

واستعرضت الدكتورة شريفة شريف خلال مشاركتها بالحدث الجانبي تجربة مصر في مجال الحوكمة والتحول الرقمي، مؤكدة أن جائحة كوفيد 19 فرضت تحديات هائلة، وسرعت من وتيرة ميكنة الخدمات الحكومية وتوسيع مظلّة التحول الرقمي وابتكار المزيد من الحلول والتطبيقات للتيسير على المواطنين، وتقديم خدمات مبتكرة تواكب العصر، وتستفيد من التطور الهائل الذى يشهده قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المصري، وذلك في ظل التوجّه نحو بناء مصر الرقمية، بما يمنع التكدس ويتيح تقديم الخدمات إلكترونيًا في أى مكان وفي أي وقت.

وأشارت شريف إلى تطبيق " شارك" الذي أطلقته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بهدف تفعيل المشاركة المجتمعية فى المشروعات الجارى تنفيذها، كما أطلقت أيضًا مرصد إجراءات الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، إذ يعمل المرصد على تعريف المواطن بكل الخطوات التى قامت بها الدولة للقضاء على كورونا، ويتلقى المرصد كل الاستفسارات والأفكار التي من شأنها إحداث طفرة فى خطوات مواجهة الفيروس، إلى جانب إطلاق خطة المواطن الاستثمارية والتي تعد بمثابة قاعدة بيانات هامة تساعد المواطنين على متابعة المشروعات الجاري تنفيذها في نطاقهم الجغرافي (محافظة، مركز، قرية)، بما يضمن جودة تنفيذها طبقاً لأفضل المواصفات والمعايير ذات الصلة، مما يساهم في تفعيل المتابعة المجتمعية.

وسلطت شريف الضوء على مبادرة "هي لمستقبل رقمي" والتي ينفذها المعهد القومي للحوكمة بالتعاون مع شركة سيسكو العالمية و UNDP وتهدف إلى سد الفجوة الرقمية بين الجنسين عن طريق تعزيز دور المرأة المصرية في التحول الرقمي ومحو الأُمية الرقمية من خلال تدريب المرشحات من الجامعات المصرية والقطاع الحكومي دون تمييز، موضحة أن البرنامج بدأ بتدريب 2000 سيدة ومن المستهدف الوصول إلى 8000 سيدة خلال عام 2022.

وتناولت شريف بالحديث الشبكة الأفريقية لمعاهد الإدارة والتدريب "تنمية" والتي تهدف إلى نشر مبادئ الحوكمة الرشيدة والمساهمة في تحقيق تطلعات أجندة أفريقيا 2063، وقد نجحت الشبكة في التعاون مع العديد من البلدان الأفريقية، حيث قامت بتنفيذ التدريب افتراضياً بسبب انتشار جائحة كورونا وقامت بالتخطيط والتصميم الشامل لكافة البرامج والدورات التدريبية والندوات عبر الإنترنت.

وأضافت شريف أن المعهد أطلق منصة التعليم ATINGI خصيصا للدول الأفريقية بهدف تحسين التدريب المهني عن طريق التعليم الإلكتروني، ويعد المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الشريك الحصري للمنصة، في إطار تفعيل المبادرة الإفريقية «أفريقيا الذكية" مشيرة إلى إطلاق المعهد منصة "استدامة" للتعليم الرقمي، ويتیح من خلالها أكثر من 50 برنامجًا في المجالات المختلفة في الحوكمة والتنمیة المستدامة من خلال التدریب التفاعلي فى التطویر وبناء القدرات.