محافظ مطروح يتابع أعمال تطوير وإنشاء البنية التحتية بالضبعة (صور)

تابع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، أعمال تطوير وإنشاء البنية التحتية بعدد من الشوارع الرئيسية بمدينة الضبعة مع التجهيز لرصفها، مع تيسير وتوفير مزيد من الخدمات للمواطنين والعمل على الارتقاء المستمر والشكل الحضاري بالمدينة، وذلك ضمن المتابعة المتواصلة لتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بنطاق مدن ومراكز محافظة.

وأكد الدكتور عمادالدين عبدالله أحمد، رئيس مركز ومدينة الضبعة، أنه جارٍ إنهاء العمل بشارع المطار واستكمال الرصف به حتى مزلقان المدينة، حيث وصلت مسافة الرصف إلى ٤٠٠م، مع استكمال باقي الشارع، كما تم تفقد شارع الأزهر وأعمال توصيل شنايش المطر والوصلات المنزلية الجارية به وشارع المدرسة الثانوية الصناعية لاستكماله وشارع السوق الحضاري.

ووجّه محافظ مطروح بسرعة الانتهاء من الأعمال مع تيسير حركة السيارات والمواطنين مع المتابعة الميدانية المستمرة لأعمال توصيل البنية التحتية ومدى الاستعداد قبل الرصف حفاظًا على جودة الأعمال وتنفيذها في التوقيتات المحددة.