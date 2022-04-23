تعميم نشرة بمواصفات جثة سيدة عثر عليها فى صندوق قمامة بأكتوبر

شكلت إدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة فريق بحث لكشف ملابسات العثور على جثة سيدة عارية ملقاة في صندوق قمامة بمدينة ٦ أكتوبر.

وتضمنت خطة البحث التي يشرف عليها اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة للمباحث والعميد عمرو البرعي رئيس مباحث قطاع أكتوبر فحص بلاغات التغيب وتعميم نشرة على أقسام الجمهورية بمواصفات المجني عليها وفحص كاميرات المراقبة في المنطقة المحيطة بموقع العثور على الجثة.

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا، يفيد بالعثور على جثة سيدة عارية داخل جوال بصندوق قمامة بالحي 11.

على الفور انتقل المقدم مصطفى كمال، رئيس مباحث قسم أكتوبر ثان على رأس قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وتبين العثور على جثة لسيدة عارية الجسد، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.