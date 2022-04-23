السبت 23 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تعميم نشرة بمواصفات جثة سيدة عثر عليها فى صندوق قمامة بأكتوبر

ارشيفية
ارشيفية

شكلت إدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة فريق بحث لكشف ملابسات العثور على جثة سيدة عارية ملقاة في صندوق قمامة بمدينة ٦ أكتوبر. 

وتضمنت خطة البحث التي يشرف عليها اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة للمباحث والعميد عمرو البرعي رئيس مباحث قطاع أكتوبر فحص بلاغات التغيب وتعميم نشرة على أقسام الجمهورية بمواصفات المجني عليها وفحص كاميرات المراقبة في المنطقة المحيطة بموقع العثور على الجثة. 

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا، يفيد بالعثور على جثة سيدة عارية داخل جوال بصندوق قمامة بالحي 11.

على الفور انتقل المقدم مصطفى كمال، رئيس مباحث قسم أكتوبر ثان على رأس قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وتبين العثور على جثة لسيدة عارية الجسد، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 

المباحث الجنائية مديرية أمن الجيزة فريق بحث جثة سيدة عارية أكتوبر

رئيس التحرير

وائل لطفي

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