السبت 23 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التموين» تطرح كحك وبسكويت عيد الفطر بالمجمعات الاستهلاكية: اعرف الأسعار

أسعار الكحك
أسعار الكحك

طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية كحك وبسكويت عيد الفطر بالمجمعات الاستهلاكية في جميع أنحاء الجمهورية.

وجاءت أسعار الكحك والبسكويت بالمجمعات الاستهلاكية كالتالي:

علبة كحك سادة ١ كيلو ٧٥ جنيهًا
علبة بسكويت سادة ١ كيلو ٧٠ جنيهًا
علبة بتي فور ١ كيلو ٧٥ جنيهًا
علبة مشكل ١ كيلو ٨٥ جنيهًا
علبة مشكل ٢ كيلو ١٦٥ جنيهًا
علبة مشكل فاخرة ٢ كيلو ١٩٠ جنيهًا
علبة بسكويت شفاف ١ كيلو ٧٥ جنيهًا
علبة بسكويت نادر شفاف ٢ كيلو ١٤٠ جنيهًا
علبة كعك ملبن ١ كيلو ٧٥ جنيهًا
علبة كعك مكسرات ١ كيلو ١٠٥ جنيهات
علبة غريبة سادة ١ كيلو ١٠٠ جنيه
علبة غريبة لوز ١ كيلو ١١٠ جنيهات
بتي فور لوكس ١ كيلو ٩٥ جنيهًا
علبة مشكل كرتون ١ كيلو ٧٥ جنيهًا
علبة مشكل كرتون ٢ كيلو ١٥٥ جنيهًا.

وأعلنت وزارة التموين طرح "كعك العيد" في المنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بجودة عالية وبتخفيضات تصل إلى 30% لتلبية احتياجات المواطنين في إطار الاستعداد لعيد الفطر.

وأوضح رئيس شركة مطاحن شمال القاهرة الدكتور أحمد العيسوي أنه سيتم طرح كيلو "الكعك السادة" بسعر 75 جنيهًا، وكيلو "الكعك بالمكسرات" بسعر 95 جنيهًا، وكيلو "الكعك بالملبن" بسعر 75 جنيهًا.

أضاف أنه سيتم طرح كيلو "البيتى فور" بسعر 105 جنيهات، وكيلو "الغُريبة" بسعر 105 جنيهات، كما سيتم طرح كيلو بسكويت النشادر"بسعر 70 جنيهًا، وكيلو "بسكويت لوكس" بسعر 80 جنيهًا.

وأشار العيسوي إلى أنه سيتم طرح "علب مشكلة" زنة 2 كيلو بسعر 160 جنيهًا وعلبة مشكلة زنة 2.5 كيلو بسعر 240 جنيها، إضافة إلى علبة زنة 3 كيلو فاخر بسعر 280 جنيهًا.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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