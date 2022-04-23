ضبط 6 أطنان لحوم وكبدة مجمدة «فاسدة» بالجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء علاء فاروق، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، من ضبط 6,21 طن "لحوم مجمدة – كبدة مجمدة") بدون مستندات داخل مصنع لتجهيز الوجبات الجاهزة بالجيزة تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

وردت معلومات إلى العميد يحيى زغلول، رئيس مباحث التموين بالجيزة، تفيد قيام صاحب مصنع لتجهيز الوجبات الجاهزة بتجميع كميات كبيرة من اللحوم مجمدة و كبدة مجمدة بدون مستندات.

وبإجراء التحريات تبين أن "لحوم مجمدة – كبدة مجمدة" بدون مستندات ومجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية بها حروق تجميد تشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطهيها.

وعقب تقنين الإجراءات تحت إشراف اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة واللواء عاصم أبوالخير، النائب الأول لمدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وبقيادة العميد يحيى زغلول، رئيس مباحث التموين، تم ضبط المدير المسؤول عن المصنع لتجهيز الوجبات الجاهزة وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.