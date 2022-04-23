السبت 23 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط هارب من السجن المؤبد بحوزته مواد مخدرة بالقناطر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط عاطل، سبق اتهامه في قضيتيِّ مخدرات وسرقة، وصادرة ضده حكم بالسجن المؤبد، لممارسته نشاطًا إجراميًا بالإتجار بالمواد المخدرة بنطاق مركز شرطة القناطر الخيرية، وبحوزته كمية من المواد المخدرة و2 سلاح ناري وأبيض ومبلغ مالي ومصوغات ذهبية، وهواتف محمولة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائى لفحصها، والتحفظ على الأسلحة النارية والبيضاء.

وتلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من قسم مكافحة المخدرات بالمديرية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل سبق اتهامه في قضيتين، وصادر ضده حكم بالسجن المؤبد بالإتجار بالمواد المخدرة نطاق مركز شرطة القناطر الخيرية.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت قوات الأمن من ضبط "م ن ع"، 35 سنة، عاطل، وشهرته "نوفل"، سبق اتهامه في قضيتيِّ مخدرات وسرقة، وصادر ضده حكم بالسجن المؤبد، وبحوزته 750 جم من مخدر الهيروين، و500 جم من مخدر الأيس، و100 جم من مخدر الحشيش، وسلاح نارى "طبنجة"، وعدد من الطلقات من ذات العيار، وسلاح ابيض، ومصوغات ذهبية، ومبلغ مالى، و6 هواتف محمولة.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي والمصوغات الذهبية حصيلة تجارته الأثمة، والسلاحين النارى والأبيض لحماية تجارته، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

مخدرات القليوبية النيابة سلاح نارى هيروين القناطر الخيرية

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وائل لطفي

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