السبت 23 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 1083 قضية اتجار في المواد المخدرة بـ29 مليون جنيه

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع في مجال مكافحة المخدرات، عن ضبط (1083) قضية اتجار في المواد المخدرة، ضبط خلالهم كمية من مخدر البانجو، وزنت (4784,632 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الحشيش المخدر، وزنت (233,128 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الهيروين، وزنت (24,405 كيلو جرام).

كما تم ضبط كمية من مخدر الاستروكس وزنت (6,524 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الأفيون، وزنت (6,262 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الآيس "الشابو"، وزنت (4,112 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الفودو، وزنت (355 جرام)، و (12170 ألف قرص مؤثر مخدر)، و (11110 ألف قرص ترامادول مخدر)، و(25 قرص اكستاسى "الخبوط")، و(13) قرص كبتاجون مخدر، و(105 طابع مخدر)، وقضية غسل أموال.

وقدرت قيمة الممتلكات قرابة (25) مليون جنيه، متحصلة من الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدد (5) مراكز لعلاج الإدمان دون ترخيص، وتقدرالقيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي (29 مليون جنيه).

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل توشكى

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