السبت 23 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«الداخلية»: ضبط 889 قضية أدوية و42098 لعدم ارتدائهم الكمامات في حملات أمنية

الكمامات
الكمامات

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع مجال الحد من انتشار فيروس كورونا، عن ضبط (889) قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، بمضبوطات بلغت (4352)، وغلق (3534) محل مخالف لمواعيد الغلق، وضبط عدد (42098) شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (41957) شخص.

 وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة حيال (141) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.

كما أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع في مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك أسفرت الجهود عن ضبط (10) قضايا بإجمالي (10) متهمين بمضبوطات بلغت (452 كيلو جرام).

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