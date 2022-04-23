نجحت شرطة المصنفات بوزارة الداخلية في ضبط 220 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية على النحو التالي:

(122) قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات، وتم ضبط واتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدد من المقاهي والكافيتريات التي تقوم بعرض مصنفات سمعية وسمعية بصرية عن طريق الشاشات وعرض قنوات فضائية مشفرة دون تعاقد تجاري - محال «بلاي ستيشن» تقوم باستخدام اسطوانات الليزر مُقلدة ومنسوخة دون ترخيص، وكذا ضبط (98) قضية في مجال جرائم المطبوعات بمضبوطات بلغت (3100) تمثلت في (ملازم تعليمية دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية).

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي.