السبت 23 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 75 قضية فى مجال مكافحة جرائم الأموال خلال أسبوع

الامن
الامن

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية، خلال أسبوع، في مجال قضايا الأموال العامة، عن ضبط 75 قضية في مجال مكافحة جرائم الأموال العامة، بإجمالي مبالغ مالية بلغت قيمتها 76,193,387 مليون جنيه، أبرزها ضبط عدد 73 قضية في مجال "الاتجار والتعامل في النقد الأجنبي" بمضبوطات بلغت 31,630,065 مليون جنيه مصري – عملات أجنبية مختلفة بما يعادل 42,963,322 مليون جنيه، بإجمالي مبالغ مالية مضبوطة نقديًا ومستنديًا بما يعادل 74,593,387 مليون جنيه.

وتمكنت شرطة  النقل والمواصلات من ضبط 2 تشكيل عصابي، ضما 5 متهمين، لارتكابهم واقعتين، وضبط 1365 قضية متنوعة، أبرزها جرائم "سرقات عامة - حيازة مواد مخدرة - أموال عامة".

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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