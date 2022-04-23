ضبط 9085 قضية سلع غذائية وتموينية في حملات رقابية

شنت مباحث التموين حملات رقابية أسفرت عن ضبط (133) قضية اسطوانات بوتاجاز بمضبوطات بلغت (1005 اسطوانة تقدر قيمة الغاز المدعم 135,675 جنيه، وضبط (13) قضية مواد بترولية، بمضبوطات بلغت (13530 لتر) لبيعها في السوق السوداء، وضبط (9085) قضية سلع غذائية وتموينية، بمضبوطات وزنت (2545٫171) طن سلع غذائية وتموينية متنوعة.

كما تم ضبط (285) قضية سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بمضبوطات بلغت (624٫457 طن- 123217 ألف عبوة غذائية – 10190 ألف قطعة حلوى)، وكذا ضبط (44) قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات وزنت (15٫406 طن – 14512 عبوة زيت طعام).

وضبط (60) قضية في مجال حجب السلع الاستراتيجية بمضبوطات بلغت (404٫878 طن – 7500 لتر – 48440 عبوة، وضبط (13) قضية بمجال حجب مواد البناء، بمضبوطات بلغت (317٫250 طن)، وضبط (8) قضايا بيع مواد بناء بأزيد من السعر بمضبوطات بلغت (108 طن)، وضبط (2594) قضية في مجال البيع بأزيد من السعر، بمضبوطات بلغت (417٫647 طن – 350 لتر – 34769 عبوة متنوعة – 97434 قطعة – 988 اسطوانة بوتاجاز)، وضبط (3701) مخالفات المخابز، بمضبوطات بلغت (44٫881 طن – 7448 قطعة).