توزيع 850 ألف كرتونة سلع غذائية ضمن «حملة المليون» من مؤسسة حياة كريمة

تواصل قوافل "وصل الخير"، من مؤسسة "حياة كريمة"، جهودها بمشاركة أكثر من تسعة آلاف شاب متطوع بالمؤسسة"، وذلك ضمن حملة "المليون كرتونة"، حيث تم توزيع أكثر من 850 ألف كرتونة مواد غذائية على مستوى 24 محافظة من محافظات الجمهورية، استمرارًا في تنفيذ إجراءات الحماية الاجتماعية، والتي تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للتخفيف عن كاهل المواطنين الأكثر احتياجًا والفئات الأولى بالرعاية.

وتواصل فرق الرصد الميداني والمتطوعين بمؤسسة "حياة كريمة" جهودها بالإضافة إلى مشاركة الجمعيات القاعدية في كافة المحافظات، وذلك لتحديد الفئات المستحقة، حيث يبدأ دورها من استقبال الشاحنات التي تحمل صناديق الحماية الاجتماعية وتخزينها ثم توزيعها على الأهالي في مختلف قرى ومراكز محافظات الجمهورية خلال شهر رمضان المبارك.

كما رصدت فرق الرصد الميداني ردود أفعال المواطنين تجاه تواصل مؤسسة «حياة كريمة» وشبابها المتطوع معهم، وتأمين احتياجاتهم الأساسية في شهر رمضان، وتستمر مؤسسة «حياة كريمة» بدعم ورعاية السيد الرئيس بالتعاون مع مؤسسات الدولة المعنية بتوفير كافة سبل الحياة الكريمة للمواطن المصري.

وتأتي قوافل "وصل الخير" ضمن حملة "المليون كرتونة" في إطار إيمان مؤسسة "حياة كريمة" بالدور المجتمعي تجاه الفئات الأولى بالرعاية، والمناطق الأكثر فقراً، بالشراكة مع الجهات المعنية من شركاء النجاح بهدف توفير كافة سبل الحياة الكريمة ومساندة المواطنين، بالتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي من أجل ضمان عدم تكرار التوزيع بذات القرى، وتوحيدًا للجهود وضمان وصول المساعدات للمستحقين بشكل عادل.