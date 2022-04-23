ضبط 866 قطعة سلاح ناري في حملات أمنية بالمحافظات

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع في مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة عن ضبط (866) قطعة سلاح ناري أبرزها (84 بندقية آلية – 115 بندقية مششخنة وغير مششخنة – 32 مسدس – 635 فرد محلى – كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة – 110 خزينة)، وضبط (2) ورشة لتصنيع الأسلحة بداخلهما (5 فرد محلى- أدوات وأجزاء التصنيع)، وضبط (1138) قطعة سلاح أبيض.

وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة تم ضبط (5) تشكيلات عصابية ضموا (30) متهم اعترفوا بارتكاب (3) حوادث سرقات متنوعة وضبط (140) قضية أحداث، وإعادة (4) سيارات مُبلغ بسرقتها، وكشف غموض (78) حادث متنوع، أبرزهم (قتل، سرقة بالإكراه، حريق عمد، انتحال صفة) وتم ضبط مرتكبيها بإجمالي (122) متهماً.